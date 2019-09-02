Son Dakika Haberleri: Bugatti Chiron saatte 490 kilometre hızı aşarak yeni dünya rekorunu kırdı
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Bugatti Chiron saatte 490 kilometre hızı aşarak yeni dünya rekorunu kırdı

6 saat önce

Almanya'daki Ehra-Lessen test pistinde gerçekleştirilen hız denemesinde hem ticari olarak üretilen araç rekorunu kırdı hem de saatte 300 mil hız bariyerini geçti

Bugatti Chiron saatte 490 kilometre hızı aşarak yeni dünya rekorunu kırdı, System.String[]

Bugatti Chiron saatte 490 kilometre hızı aşarak yeni bir dünya rekoru kırdı.


Almanya'daki Ehra-Lessen test pistinde gerçekleştirilen hız denemesinde hem ticari olarak üretilen araç rekorunu kırdı hem de saatte 300 mil hız bariyerini geçti.

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Bugatti Chiron, Almanya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:38 
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