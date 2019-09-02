Bugatti Chiron saatte 490 kilometre hızı aşarak yeni dünya rekorunu kırdı
6 saat önce
Almanya'daki Ehra-Lessen test pistinde gerçekleştirilen hız denemesinde hem ticari olarak üretilen araç rekorunu kırdı hem de saatte 300 mil hız bariyerini geçti
Bugatti Chiron saatte 490 kilometre hızı aşarak yeni bir dünya rekoru kırdı.
Almanya'daki Ehra-Lessen test pistinde gerçekleştirilen hız denemesinde hem ticari olarak üretilen araç rekorunu kırdı hem de saatte 300 mil hız bariyerini geçti.
Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 08:38
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