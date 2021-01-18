Bugüne Kadar Uzaya Gönderilen En Acayip Şeyler Neler? - Son Dakika

İnsanoğlu tarih boyunca uzaya ilgi duymuştur. Yıldızlara gezegenlere anlamlar yüklemiştir.

Teknoloji geliştikçe bu ilgisini teorik merakı pratiğe dökmeye başlamışlardır. Ufak ufak teleskoplar yaparak yeni gezegenler, yıldızlar ve galaksiler keşfetmiştir. Uzaya çıkan ilk uydu 1957 yılında, ilk insan ise 1960 yılında çıkmıştır.

Uzaya sadece insanlar ve uydular çıkmadı. Birçok hayvan ve ilginç nesne uzay yolcuğu yaptı.

Bunları sizler için araştırdık ve yazdık.

Tesla spor arabası

SpaceX ve Tesla şirketinin sahibi Elon Musk, Falcaon Heavy roketiyle uzaya Tesla marka bir spor arabası yolladı. Arabanın şoför koltuğunda 90 kiloluk 'Star Man' adında bir astronot kıyafeti de bulunuyor. Bu arabanın içinde bir depolama cihazı da bulunuyor. Cihazın içinde ünlü yazar Isaac Asimov'un Vakıf üçlemesinde var.

Altın Plak

1977 yılında uzaya gönderilen Voyager uzay aracın içine altın plak yerleştirilmiştir. Plağın içinde uzaylıların bulunması durumda dünyadaki hayatın ve kültürlerin çeşitliliğini gösteren seçilmiş sesler ve görüntüler bulunmaktadır. Plağın içinde 55 dil farklı dilden mesajlar vardır. Türkçe mesaj olarak ise "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız sabah şerifleriniz hayırlı olsun" yer almaktadır.

Golf Sopası ve Topları

Apollo 14'le uzaya giden astronotların yanında çok ilginç malzemeler vardı. Golf topları ve golf sopları. Astronot Alan Shepard, Ay'da golf oynamıştır.

Buzz Işıkyılı Oyuncağı

Ünlü çizgi film Oyuncak Hikayesinin karakteri Buzz Işıkyılı ilginç nesneler arasında. Adını aya ayak basan ikinci adam olan Buzz Aldrin'den alan oyuncak adının hakkını vermiş görünüyor.

Luke Skywalker Işın Kılıçı

NASA, Star Wars'un orijinal üçlemenin 30.yıldönümünde "Jedi'nin Dönüşü" setinde kullanılan kullanılan ışın kılıcını yolladı.

Pizza

Pizza Hut tarihinin en pahalı pizzasına imza attı. Rus Uzay Ajansı Roscosmos anlaşma yaptı. Uzaya pizza yolladı.

Lego

Uzaya çıkan en ilginç nesnelerden biri Antik Roma Tanrısı Jüpiter onun karısı Juno ve uzay konusunda önemli keşifler yapan Galileo'nun figürleriydi.

İnsan Külü

Ünlü bilim kurgu serisi Star Terk'in yaratıcısı Gene Roddenberry'in vasiyeti çok acayipti. Uzay sevdasını herkese duyurmak isteyen Roddenbery öldükten sonra yakılmak istedi. Küllerin ise uzaya göndermesi yazdı. NASA bu vasiyeti yerine getirdi. Küllerin bir kısmı Columbia uzay aracığıyla birlikte uzaya gitti.

Jamestown Malzemeleri

İngiltere'den Amerika'ya yerleşip ilk yerleşim yerini kuran Jamestownların elleriyle yaptığı malzemelerin bir bölümü de uzaya çıktı.

Öğle Yemeği

Astronot Jon Yoğun, NASA'nın vereceği yemeği beğenmeyeceğini düşünerek kendi yemeğini uzaya götürdü. Uzaya dana etli sandviç getirdi.

Uzaya Çıkan Hayvanlar

Uzaya sadece canlı olarak insan değil hayvanlarda çıktı. Uzaya çıkan hayvanlar meyve sinekleridir. Uzaya çıkan diğer hayvan maymunlardı. Uzaya çıkan ilk maymun Albert isimli bir Hint Şebeği'ydi. Uzaya çıkıp geri dönen ilk maymun olan Baker astronot diploması aldı.

Sputnik 2 isimli uzayın aracı Laika isimli köpeği taşıyordu. Laika yörüngeye yerleşen ilk canlıydı. Maalesef Laika bu uzay yolculuğunda hayatını kaybetti. Ama Laika unutulmadı. Laika'yı anısına heykeli yapıldı.

Veterok ve Ugolyok isimli iki köpek 1966 yılında 22 gün uzayda kaldı. Bu rekor uzun süre kırılamadı.

1963 yılında Felix isimli kedi uzaya yolcusu oldu.

Uzayda en uzun kalan hayvan ise 90 gün ile Kara kaplumbağalarıdır.

Rusya'nın uzaya yolladığı hamam böceği uzayda doğum yapan ilk hayvan yaptı.

Uzaya çıkan en ilginç hayvanlardan biri Su Ayılarıdır. Bu canlının ilginç özelliği 10 gün boyunca hiçbir dış koruma olmadan açık uzayda hayatta kalmayı başardı.