Bulanık'ta jandarma ekipleri köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika

Muş'un Bulanık ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Yemişen Köyü İlk ve Ortaokulundaki öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi, ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, trafik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla ve öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda köye giden ekipler, öğrencilere trafik kurallarını sinevizyon eşliğinde uygulamalı anlattı, konuyla ilgili hazırlanan broşür, anahtarlık, cetvel, defter ve balon dağıttı.