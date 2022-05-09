Bulanık'ta jandarma ekipleri köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika
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Bulanık'ta jandarma ekipleri köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verdi

09.05.2022 15:59
Bulanık'ta jandarma ekipleri köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verdi

Muş'un Bulanık ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Yemişen Köyü İlk ve Ortaokulundaki öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Muş'un Bulanık ilçesinde İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası kapsamında Yemişen Köyü İlk ve Ortaokulundaki öğrencilere trafik eğitimi verdi.

Jandarma ekipleri, trafik kazalarının önlenmesi, ölü ve yaralı sayılarının azaltılması, trafik konusunda farkındalık yaratmak amacıyla ve öğrencilerin bilgilendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda köye giden ekipler, öğrencilere trafik kurallarını sinevizyon eşliğinde uygulamalı anlattı, konuyla ilgili hazırlanan broşür, anahtarlık, cetvel, defter ve balon dağıttı.

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Hisarcık, Jandarma, Bulanık, Muş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bulanık'ta jandarma ekipleri köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bulanık'ta jandarma ekipleri köy okulundaki öğrencilere trafik eğitimi verdi - Son Dakika
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