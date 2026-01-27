Buldan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 22 Yaralı - Son Dakika
Buldan'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 22 Yaralı

27.01.2026 13:19
Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 22 yaralı var.

Denizli Valiliği Buldan'da meydana gelen kazaya ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, 22 yaralıya ise acil şifalar dilenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

Denizli Valiliği, Buldan ilçesinde meydana gelen trafik kazasına ilişkin açıklama yaptı. Valilikten yapılan açıklamada, Buldan ilçesi Yenicekent Kavşağı yakınlarında 27 Ocak 2026 günü sabah saatlerinde şiddetli yağışın etkisiyle elim bir trafik kazasının meydana geldiği belirtildi. Kazada 1 vatandaşın hayatını kaybettiği, 22 vatandaşın ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, kazada hayatını kaybeden kişinin Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesinde görev yapan bir sağlık çalışanı olduğu ifade edilerek, "Vefat eden sağlık çalışanımıza Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi. Valilik açıklamasında ayrıca kazada yaralanan 22 vatandaşa acil şifalar dilenirken, olayla ilgili inceleme ve soruşturmanın başlatıldığı kaydedildi.

Kazada ölen hemşire 1 yıllık evliymiş

Kazada hayatını kaybeden Kadriye Koçan'ın ise 1 yıllık yeni evli olduğu öğrenildi. Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Nurettin Şahin, trafik kazasında hayatını kaybeden klinik destek personeli Kadriye Koçan için taziye mesajı yayımladı. Başhekim Şahin mesajında, hastanede klinik destek personeli olarak görev yapan Kadriye Koçan'ın geçirdiği elim kaza sonucu yaşamını yitirdiğini belirterek, merhumeye Allah'tan rahmet, başta ailesi olmak üzere sevenlerine ve sağlık camiasına başsağlığı diledi. Şahin, kazada yaralananlara da acil şifalar temennisinde bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

