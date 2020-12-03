Bulduğu 5 kilo 624 gram ağırlığındaki mantar şaşırttı - Son Dakika

Bulduğu 5 kilo 624 gram ağırlığındaki mantar şaşırttı
03.12.2020 11:36
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin doğada bulduğu 'körek' cinsi mantar, 5 kilo 624 gram ağırlığıyla dikkat çekti.
MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, bir kişinin doğada bulduğu 'körek' cinsi mantar, 5 kilo 624 gram ağırlığıyla dikkat çekti.
Bodrum'un Ortakent- Yahşi Mahallesi sırtlarında her yıl mantar toplayan evli ve 2 çocuk babası tekne aşçısı Mustafa İnce (58), bu yıl gezinirken 5 kilo 624 gram ağırlığındaki 'körek' cinsi mantar buldu. Devasa yapısıyla şaşırtan mantar, görenlerin ilgisini çekti. İlk kez mantarın bu kadar büyüğüne rastladığını belirten Mustafa İnce, "Hobi olarak mantar toplamayı çok severim. Bir çam ağacının dibinde bir kökteki bugüne kadar rastladığım en büyük mantarı gördüm" dedi.
Son Dakika NBA'de sezonun takası gerçekleşti: Westbrook Wizards'a, Wall Rockets'a Siirt'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem anı kameralara böyle yansıdı Kuyumculardan vatandaşlara uyarı: Altın tekrar zirveyi görecek Brezilya'da hamile taklidi yapan kadın karpuz kabuğunda kilolarca uyuşturucu kaçırmış Aralıkta kiralara en fazla yüzde 12,04 oranında zam yapılabilecek! İşte kiraya göre fiyat artışı Neymar transfer ateşini yaktı: Messi ile aynı takımda oynamak istiyorum Son dakika: Enflasyon kasımda yüzde 2,3 artarken yıllık enflasyon yüzde 14,03 oldu Son seçim anketinde büyük sürpriz! Rakamlar en çok Bahçeli'nin hoşuna gidecek