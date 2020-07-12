- Bulgaristan'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor - Son Dakika

- Bulgaristan'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor

- Bulgaristan'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor Bulgaristan'da 4 gün önce başlayan hükümet karşıtı gösteriler ülke genelinde yayılmaya devam ediyor.

- Bulgaristan'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor

Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
Sağlık Bakanı Koca'dan Hatayspor taraftarına öneri: Zafer hasarsız, kutlama örnek olmalı

SOFYA - Bulgaristan'da 4 gün önce başlayan hükümet karşıtı gösteriler ülke genelinde yayılmaya devam ediyor.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da 4 gün önce Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in 2 danışmanının tutuklanması ile Başbakan Boyko Borisov hükümetine karşı başlayan protestolar devam ediyor. Büyük şehirlerin de destek verdiği protestolar ülke geneline yayıldı. Başkentin yanı sıra Filibe, Varna, Burgaz, Rusçuk gibi büyük şehirlerde de halk sokaklara indi. Başkentteki Başbakanlık binası önünde toplanan binlerce kişi hükümeti istifaya çağırdı. Genelde sakin geçen eylemler sırasında zaman zaman göstericiler ile polis arasında arbede yaşanırken, şu ana kadar 2 polis yaralandı.

Cumhurbaşkanı Radev, hükümetin istifasını istedi

Cumhurbaşkanı Radev, dün akşamki ulusa sesleniş konuşmasında danışmanlarının tutuklanması ile ilgili Başbakan Borisov hükümetini ve başsavcıyı "bazı dolaplar çevirmekle" suçlayarak, hükümetin istifasını istedi. Radev, Borisov'un "oligarklarla iş birliği" yaptığını iddia etti. Konuşmasında AB ülkelerine de seslenen Cumhurbaşkanı Radev, "AB'nin demokratik bir Bulgaristan'a ihtiyacı var" dedi.

Başbakan Borisov: "Kan dökmeyin"

Cumhurbaşkanı Radev'in ulusa sesleniş konuşmasının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Borisov, eylemcilere seslendi. Borisov, eylemcilere sükunet çağrısı yaparak, polise saygılı olunmasını ve kan dökülmemesini istedi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Radev'in danışmanlardan biri devlet sırrı niteliğindeki belgeleri sızdırmakla, diğeri ise nüfuzunu ve görevini kendi çıkarları için kullanmakla suçlanıyor.

Cumhurbaşkanı, Bulgaristan, Hükümet, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 21:35 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Bulgaristan'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:35 Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu 00:16 Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler 00:07 Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı 23:53 Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı 23:19 Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor 22:30 İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı 22:09 Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur 21:01 Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü 20:05 Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı 19:13 Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti 17:33 Eşi ve kayınvalidesini öldürerek kaçan zanlı ile ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı 16:47 Karacabey Belediyespor takım otobüsü şoförü, sokak ortasında 15 kez bıçaklanarak öldürüldü 16:38 Alaattin Çakıcı, ünlü oyuncu ve sunucu Seren Serengil'in 30 yıllık aile dostu çıktı 16:24 David Beckham'ın oğlu Brooklyn, Nicola Anne Peltz ile nişanlandı 16:19 Jakuzi içinde skandal sözler sarf eden AK Partili yönetici, görevinden istifa etti
Survivor'da büyük final öncesi adaya veda eden isim Berkan oldu
00:35
Rıdvan Dilmen'den 3 büyükler için çarpıcı itiraf: Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yine yardım istemişler
00:16
Ayasofya'nın ibadete açılması sonrası Yunanistan'da Türk ürünleri için boykot çağrısı yapıldı
00:07
Bulgaristan'da kontrolden çıkan tır 5 aracı biçti: 6 ölü, 5 yaralı
23:53
Bakan Koca, bir kez daha uyardı: Bir hafta sonrasının vaka tablosu bugünden hazırlanıyor
23:19
İspanyol basını, Galatasaray'ın Arda Turan ile 1+1 yıllığına anlaştığını yazdı
22:30
Davutoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hıristiyanın da manevi haz alabileceği şekilde mekan düzenlemesi doğru olur
22:09
Demet Akalın'ı dinlemeye giden Alişan, gelen hesap karşısında şaşkına döndü
21:01
Hatayspor'un şampiyonluğu kentte büyük bir coşkuyla kutlandı
20:05
Bülent Serttaş'a hayranı sahnede 10 bin dolarlık yüzük hediye etti
19:13
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2020 04:23:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: - Bulgaristan'da hükümet karşıtı gösteriler büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]