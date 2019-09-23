Süper Lig'in 5. haftasında Başakşehir'i konuk eden Beşiktaş'ta, sezon başından bu yana sakatlığı bulunan Burak Yılmaz ilk 11'de sahaya çıkıyor.



Beşiktaş Park'ta oynanacak olan Beşiktaş-Başakşehir mücadelesinde Burak Yılmaz bu sezon ilk kez bir lig maçında forma giyecek. Sezon başı hazırlık kampında yaşadığı sakatlık sonrasında uzun süre takımdan uzak kalan, 4 lig ve 1 UEFA Avrupa Ligi mücadelesinde takımını yalnız bırakan yıldız forvet Burak Yılmaz formasına kavuştu. Geçtiğimiz hafta takımla birlikte çalışmalara başlayan ve sakatlığını tam olarak atlatan golcü futbolcu, Başakşehir karşısında sahaya ilk 11'de çıkacak.



Gökhan Gönül stopere!



Siyah-beyazlılarda Burak Yılmaz uzun bir aranın ardından takıma dönerken, Oğuzhan Özyakup ise ilk 11'de oynayabilecek seviyeye ulaşamadı. Yaşadığı sakatlık sonrasında takımdan ayrı kalan ve Burak Yılmaz gibi geçtiğimiz hafta takımla birlikte idmanlara başlayan Oğuzhan'ın ilk 11'de oynayabilecek durumda olmaması, Abdullah Avcı'nın planlarını da değiştirdi. Roco, Ruiz ve Vida'nın yokluğunda stoperde Necip-Atiba ikilisini oynatıp, orta sahada ise Dorukhan-Oğuzhan ikilisine şans vermeyi düşünen Avcı, Oğuzhan'ın durumu nedeniyle savunma kurgusunu değiştirdi. Sağ bekte Douglos'ı sahaya süren Avcı, stoperde ise Gökhan Gönül-Necip ikilisine şans verdi. - İSTANBUL