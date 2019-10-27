Son Dakika Haberleri: Burak Yılmaz istedi, Abdullah Avcı veto etti!
Son Dakika Spor Burak Yılmaz istedi, Abdullah Avcı veto etti!

Burak Yılmaz istedi, Abdullah Avcı veto etti!

1 saat önce

Beşiktaş'ın sakatlığı bulunan isimlerinden Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde oynamak için fedakarlık yapmaya hazır durumda.

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Beşiktaş'ın sakatlığı bulunan isimlerinden Burak Yılmaz, Galatasaray derbisinde oynamak için fedakarlık yapmaya hazır durumda.


33 yaşındaki golcü futbolcu bugünkü karşılaşma öncesi, teknik direktör Abdullah Avcı ile bir görüşme yaparak "Bu maç çok kritik. Oynamak, takımıma yardımcı olmak istiyorum" dedi.


Ancak tecrübeli hocanın yanıtı olumsuz oldu. Avcı, talebesine, "Neler hissettiğini, nasıl bir ruh halinde olduğunu çok iyi biliyorum ama bu maçta oynarsan sakatlığın nüksedebilir ve sahalara dönüşün 4-5 hafta uzar. Bu durum bize daha fazla zarar verir. Senin oynamanı çok isterim ama riske atamam" karşılığını verdi.

Abdullah Avcı, Burak Yılmaz, Galatasaray, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.10.2019 11:17 
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