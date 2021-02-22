Vali Arslantaş, dereceye giren vergi mükelleflerine plaket verdi - Son Dakika

Burdur Valisi Ali Arslantaş'ın gelir vergisi, ihracat ve istihdam dalında dereceye giren mükellefleri plaketle ödüllendirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vergi Haftası dolayısıyla gerçekleşen ziyarette Vali Arslantaş, kurumlar vergisinde Aytaş Akın Mermer Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Akın'a, gelir vergisinde Yeminli Mali Müşavir Zeki Çiftçi'ye, ihracatta Demir Maden Çimento Hazır Beton İnşaat yetkilisi Nihat Kılıç'a, istihdamda ise Hastel Gıda Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Oktay'a plaket verdi.

Mükellefleri kutlayan Arslantaş, ülkenin kalkınması ve kamu hizmetlerinin en etkin biçimde toplumun tüm kesimlerine ulaştırılması için vergi bilincinin oluşturulmasının önemli olduğunu vurguladı.

Vergi Haftası'nın bu bilinci oluşturmak için kutlandığını belirten Arslantaş, "Bu vesileyle üretime, istihdama ve ihracata katkı sunarak vergilerini tam ve zamanında ödeyen bütün vatandaşlara teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Ziyarette Defterdar Sedat Ayyıldız ve beraberindeki heyet da katıldı.