Burdur'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Son Dakika

Burdur'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

25.11.2020 16:03
Burdur'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi, System.String[]

Burdur'da polis ve jandarma ekipleri, kurdukları stantla Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınları bilgilendirdi.

Burdur'da polis ve jandarma ekipleri, kurdukları stantla Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınları bilgilendirdi.

25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan stantta, kadına yönelik şiddetin önüne geçilebilmesi için akıllı telefonlarda uygulanan KADES uygulaması hakkında bilgi verildi. Polis ve jandarma ekiplerinin görev aldığı stantta, uygulamayı bilmeyen kadınlara detaylı bilgiler verilerek, nasıl kullanmaları gerektiği anlatıldı. Uygulama hakkında bilgi sahibi olan kadınlar ise telefonlarına kurulum yaptı.

KADES uygulaması nedir?

Uygulama, son yıllarda giderek artan kadına şiddet olaylarının önüne geçebilmek ve kadınlara yardım edebilmek amacıyla geliştirildi. Eşinden veya bir başkasından şiddet gören ya da şiddete maruz kalma ihtimali olan kadınlar, akıllı telefonları üzerinden yapacakları ihbarlarda hızlı bir şekilde bu iş için kurulan Kadın Acil Destek İhbar Sistemi'ne ulaşabiliyorlar. Akıllı telefon kullanıcısı bir kadının uygulamadan indireceği "Kadın Destek Uygulamasını (KADES)", T.C. Kimlik Numarasını girerek ve sonrasından EGM serverlarından gelen aktivasyon kodu ile aktif hale getirebilecek. Uygulama ile aile içi ve kadına yönelik şiddet mağduru kadınların acil durumlarda cihaz konum bilgisini açarak bir tuşla 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezine ulaşabilecek. - BURDUR

Burdur'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
Burdur'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
Burdur'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi
Burdur'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi

Jandarma, Burdur, Kadın, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Burdur'da kadınlar KADES hakkında bilgilendirildi - Son Dakika


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