BURDUR'DA SALDA ÇALIŞTAYI BAŞLADI

BURDUR'un Yeşilova ilçesinde düzenlenen 1'inci Yeşilova Salda Geri Dönüşüm Çevre ve Sanat Çalıştayı başladı.

Burdur Valiliği, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Yeşilova Kaymakamlığı, Yeşilova Belediyesi ve Ege Sanat Birliği tarafından organize edilen 1'inci Yeşilova Salda Geri Dönüşüm Çevre ve Sanat Çalıştayı, Yeşilova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törenle başladı. Törende konuşan Vali Ali Arslantaş, Yeryüzü cennetlerinden biri olan Salda; NASA'nın araştırmalarına göre Mars'ın yapısal özelliklerini barındıran dünyadaki iki yerde biridir. Halen Boğaziçi Üniversitesi ve NASA bilim insanlarının araştırma faaliyetleri devam ettiği Salda, doğal yapısı ve güzelliğiyle dünyamızın incisi konumundadır. Bu kıymetli doğal hazine tüm doğal varlıkları ve güzelliklerinin dilden dile yayılmasıyla son dönemde ilimizde turizm faaliyetleri hususunda en çok ziyaret edilen doğal alan olmuştur dedi.

'ÇOCUKLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ EMANET'

Düzenlenen çalıştayın önemine değinen Vali Arslantaş, Bu çalışma temennide bulunduğumuz hususlarda önemli bir işleve sahip olup ciddi farkındalıklar oluşturması adına samimi bir şekilde devam ettiği sürece yöremizin sosyal, kültürel yapısı yanında doğa varlıklarının korunması ve doğal yaşamın devamı hususunda önemli işlevlerde bulunacağı açıktır. Bu kapsamda bölgemizde hızla gelişen turizm faaliyetlerinin güzelliklerinin yansıması olarak fotoğrafçılık, kayak, dağ sporları ve diğer birçok spor alanlarının geliştirilmesi, lavanta bahçelerinin ve endemik bitki türlerinin korunması ve tüm alanların yapısına uygun olacak biçimde geliştirilmesi adına bu çalıştayın devamını ve benzer etkinliklerin artmasını yürekten temenni ediyorum. Bu etkinlikler sayesinde bölgemizde uluslararası bir üne kavuşan Salda'nın ve dünyaca tanınmasına ve korunması vesile olacağından eminim. Son olarak, bu doğal güzellikleri atamızın mirası olarak değil çocuklarımızdan aldığımız emanet olarak görmemiz gerektiğini bilmeli ve ona göre davranmak zorunda olduğumuzu hatırlatırım diye konuştu.Yeşilova Kaymakamı Erdem Yenisoy, Bu çalıştay ile ilçemizde önemli bir coğrafi miras olan, ilçemizde yer alan Salda Gölü'nün doğal hayatının ve doğal yapısının korunması, gelecek nesillere aktarılması üzerine oluşturulan bir farkındalık amaçlanmaktadır dedi.Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, Salda Gölü'müzün önemini görmeyen kalmadı. O nedenle ilimiz, ilçemiz ve Salda Gölü'müz göz önünde. Bu hazineyi koruma görevi öncelikle bizlere düşer. Salda Gölü'nün korunmasında güçlü bir Yeşilova Belediyesi'ne ihtiyaç vardır. Uygulanan arıtma projemize sıfır atık projemizi ekledik. GES projemiz de kredilendirme aşamasında diye konuştu.MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Adem Korkmaz da Günümüzde artık çevrenin içinde yaşadığımız süreç içinde kendi dengesini yitirmesi sebebiyle bunun etkilerini çok yakından hisseder hale geldik. Çevre bize mesajlarını veriyor. Bu mesajları doğru okumak gibi bir yükümlülüğümüz var dedi.Konuşmaların ardından Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Halk Oyunları Ekibi ile Seferihisar Belediyesi Bando Takımı gösterilerini sundu. Etkinlik kapsamında Yeşilova Cumhuriyet Meydanı'nda Ege Sanat Birliği'ne üye sanatçılar ve öğrenciler resim ve geri dönüşüm malzemelerinden sanat eserleri yaptı.