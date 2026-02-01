Burdur'daki Trafik Kazası Soruşturması Başladı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur'da meydana gelen kaza için 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Burdur'da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Tunç, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. - ANKARA