Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Burdur'da meydana gelen kaza için 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Burdur'da meydana gelen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili Burdur Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığını ve 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini duyurdu. Bakan Tunç, kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar diledi. - ANKARA
Son Dakika › 3. Sayfa › Burdur'daki Trafik Kazası Soruşturması Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?