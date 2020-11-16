Burdur Üniversitesi Osmanlı Çileği'nin raf ömrünü araştıracak - Son Dakika

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından ata tohumundan üretilen Osmanlı Çileği'nin raf ömrünün Burdur Üniversitesi tarafından araştırılacağı belirtildi.

Konuya ilişkin olarak Kdz. Ereğli Belediyesi Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, Burdur Üniversitesi'nin Osmanlı Çileği'nin raf ömrünü araştırmak için çalışma başlattı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "TÜBİTAK Projesi olarak değerlendirilecek inceleme için Kdz. Ereğli Belediyesi, Burdur Üniversitesi'ne 50 adet Osmanlı Çileği fidesi gönderdi. Burdur Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksek Okulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü Bahçe Tarımı tarafından Osmanlı Çileği'nin raf ömrünü araştırmak için inceleme başlatıldı. Üniversite Rektörlüğü inceleme için Kdz. Ereğli Belediyesi'nden Osmanlı Çileği fidesi talebinde bulundu. TÜBİTAK Projesi olarak kullanılacak "Osmanlı Çileğinde Meyve Dokusu yumuşaması ile ilgili Pektat Liyaz ve Poligalakturonaz Gen Homologlarının Moleküler Klonlaması ve İfadelerinin Karakterizasyonları" başlıklı inceleme için Kdz. Ereğli Belediyesi, Burdur Üniversitesi'ne Delihakkı'da bulunan Ata Tohumu Projesi tesislerinde ürettiği 50 adet Osmanlı Çileği fidesi gönderdi. İnceleme sonrası dünyada sadece Kdz. Ereğli'de yetişen, rengi, aroması ve kokusu ile diğer çilek türlerinin en lezzetlisi kabul edilen Osmanlı Çileği'nin raf ömrü tespit edilip uzatılması için çalışmalar yapılacak." - ZONGULDAK