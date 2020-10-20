Burdur Valisi'nin 'ziyaretlere ara' çağrısına halktan destek - Son Dakika

Burdur Valisi'nin 'ziyaretlere ara' çağrısına halktan destek

20.10.2020 14:09
Burdur Valisi'nin 'ziyaretlere ara' çağrısına halktan destek, System.String[]

BURDUR Valisi Ali Arslantaş'ın sosyal medya hesabından, "Komşu ve akraba ziyaretlerini bir süreliğine askıya almayı şiddetle tavsiye ediyorum.

BURDUR Valisi Ali Arslantaş'ın sosyal medya hesabından, "Komşu ve akraba ziyaretlerini bir süreliğine askıya almayı şiddetle tavsiye ediyorum. Apartman toplantıları, altın günleri, hasta ziyaretleri, komşu esnaf ziyaretleri gibi alışkanlıklara lütfen ara verelim" çağrısına Burdurlular destek verdi. Vatandaşlar, Vali Arslantaş'ın çağrısının yerinde olduğunu belirterek, eş, dost, akraba ve komşu ziyaretlerinin yapılmaması, sosyal mesafe ve maske kuralına mutlaka uyulması gerektiğini söylediler.

Burdur Valisi Ali Arslantaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte koronavirüse yakalananların yüzde 65'inin virüsü akrabaları ile ev ortamından aldığına dikkat çekerek, "Kıymetli hemşehrilerimiz; maske için teşekkürler ama mesafeye uymuyoruz. Komşu ve akraba ziyaretlerini bir süreliğine askıya almayı şiddetle tavsiye ediyorum. Apartman toplantıları, altın günleri, hasta ziyaretleri, komşu esnaf ziyaretleri gibi alışkanlıklara lütfen ara verelim. İlimizde Koronavirüse yakalanan hastalarımızın yüzde 65'i virüsü akrabalarından ev ortamında kapmışlar. Tedbirlere uyarak mücadeleyi güç birliği ile sürdürelim" dedi.

'MİSAFİRLİĞE GİDİP GELMİYORUZ'Vali Ali Arslantaş'ın çağrısına vatandaşlardan destek geldi. Ev hanımı Ziynet Çalışkan (70), "Koronavirüs başladığından beri çok fazla misafirliğe gidip gelmiyoruz. Ama insanlarımız dikkat etmiyor. Maskelerini takmıyor, misafirliğe gidip geliyor. Bu yüzden hastalık ilimizde çoğaldı" dedi.'İNSANLARIMIZ BU KONUDA ÇOK DUYARSIZ'Esnaf İsmail Eren (45) de "İnsanlarımız bu konuda çok duyarsız. Dikkat etmiyorlar. Sosyal mesafe olayı az. İnsanlarımızı daha duyarlı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.'YAPACAĞIMIZ ŞEY MASKEYİ TAKMAK, SOSYAL MESAFEYİ KORUMAK'Esnaf Veysel Akçay ise "Komşu ziyareti ve esnaf ziyaretleri konusunda halkımız duyarlı değil. Yapacağımız şey maskeyi takmak, sosyal mesafeyi korumak. Yapacağımız iş, dükkana gelen müşterinin işini görüp göndermek. Akşama kadar burada oturup çay kahve içme zamanı değil. Eskisi gibi olmadığını bile bile insanımız oturup sohbet etmeye kalkıyor. Hastalıklar da bundan çok yayılıyor" dedi.'ZORUNLU OLMADIKÇA ÇARŞIYA ÇIKMIYORUZ'Ahmet Ildırar (67), "Koronavirüs başladığından beri eve misafir kabul etmiyoruz, misafirliğe de gitmiyoruz. Zorunlu olmadıkça çarşıya çıkmıyoruz. Kapının önünde oturuyoruz" diye konuştu.'EN YAKINLARIMIZA BİLE VİRÜS BULAŞMAYA BAŞLADI'

Ev hanımı Şermin Sayan da "Valimizin görüşlerine katılıyorum. Vatandaşlar mümkünse kapalı ortamlarda üç kişiden fazla bulunmasın. Sosyal mesafeyi koruyalım. En yakınlarımıza bile virüs bulaşmaya başladı. Yarın bize bulaşmayacağı belli değil o yüzden daha dikkatli olalım" dedi.


Burdur Valisi'nin 'ziyaretlere ara' çağrısına halktan destek
Burdur Valisi'nin 'ziyaretlere ara' çağrısına halktan destek
Burdur Valisi'nin 'ziyaretlere ara' çağrısına halktan destek
Burdur Valisi'nin 'ziyaretlere ara' çağrısına halktan destek
Burdur Valisi'nin 'ziyaretlere ara' çağrısına halktan destek
Burdur Valisi'nin 'ziyaretlere ara' çağrısına halktan destek
Burdur Valisi'nin 'ziyaretlere ara' çağrısına halktan destek
Burdur Valisi'nin 'ziyaretlere ara' çağrısına halktan destek

Sosyal Medya, Koronavirüs, Burdur, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Burdur Valisi'nin 'ziyaretlere ara' çağrısına halktan destek - Son Dakika

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