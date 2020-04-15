Burhaniye Belediye Başkanı Deveciler, bir aylık maaşını bağışladı - Son Dakika

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, işlerinden ayrılmak zorunda kalan ve iş yerlerini açamayan ihtiyaç sahipleri için belediye tarafından başlatılan yardım kampanyasına Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de bir aylık maaşını bağışladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle maddi sıkıntı çeken vatandaşlar için Burhaniye Belediyesince kampanya başlatıldı.

Kampanyada 220 bin 475 bin lira toplanırken, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de bir aylık maaşını bağış yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Deveciler, virüsle mücadelede bir olunup sorumlulukların yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Deveciler, Burhaniye'deki kampanyanın güzel bir dayanışma örneği olduğunu bildirerek, "Ben de bu anlamda hemşehrilerimle daha güzel günler yaşamak adına üzerime düşen görevi yaparak Nisan ayı maaşımı başlattığımız izinli yardım kampanyasına bağışladım. Duyarlı olan tüm vatandaşlarımızı da kampanyamıza destek vermeye çağırıyorum." ifadesinde bulundu.