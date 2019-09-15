Son Dakika Haberleri: Bursa'da 150 polisle 'huzur inegöl' operasyonu
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Bursa'da 150 polisle 'huzur inegöl' operasyonu

1 dakika önce

Bursa'da 150 polisle 'Huzur İnegöl' operasyonuBursa'nın İnegöl ilçesinde, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 150 polisle 'Huzur İnegöl' operasyonu gerçekleştirildi.

Bursa'da 150 polisle 'Huzur İnegöl' operasyonu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 150 polisle 'Huzur İnegöl' operasyonu gerçekleştirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ,Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş, Trafik, Çocuk Büro, Karakol, Önleyici, Terörle mücadele ekiplerince halkın huzur ve güvenini sağlamak amacıyla 'Huzur İnegöl' operasyonu gerçekleştirildi.

İnegöl'deki pek çok noktada eş zamanlı olarak gerçekleştirilen uygulamalarda ekipler şüpheli gördüğü kişilerin GBT sorgulamasının yanı sıra araçlarda arama yaptı. Bin kişinin GBT'si sorgulandı.Yapılan 'Huzur İnegöl' operasyonunda 1 aranan şahıs ve üzerinde bir miktar uyuşturucu madde çıkan şahıs olmak üzere iki kişi yakalandı. Çok sayıda alkollü sürücüye ise cezai işlem uygulandı.

Bursa'da 150 polisle 'huzur inegöl' operasyonu

İnegöl, Huzur, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 05:31 Kaynak: DHA
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