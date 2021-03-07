Bursa'da 2 kişi çöp yerine kendilerini yaktı - Son Dakika

BURSA'da Burhan Yılmaz (37) ve arkadaşı Ercan Yalçın(32), topladıkları çöpleri yakarken kendilerini yaraladılar. Vücutlarının çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan iki arkadaş hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Metal Sanayi' de meydana geldi. Taşımacılık yapan Burhan Yılmaz, yemek molası için kamyonunu park edip çevredeki çöpleri toplayıp temizlik için yakmak istedi. Bu sırada alevlerin üzerlerine sıçraması üzerine Ercan Yalçın ve Burhan Yılmız, vücutlarının çeşitli yererinden yaralandı Çevredekilerin müdahalesiyle iki arkadaş İnegöl Devlet Hastanesi'ne getirilerek tedavi altına alındı. Vücutlarında ikinci derece yanık tespit edilen Yalçın ve Yılmaz, Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.