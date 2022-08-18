Bursa'da bir garip hırsızlık: Su sayacını çalındı, iş yerini su bastı - Son Dakika
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Bursa'da bir garip hırsızlık: Su sayacını çalındı, iş yerini su bastı

18.08.2022 19:09
Bursa'da bir garip hırsızlık: Su sayacını çalındı, iş yerini su bastı

Bursa'da bir garip hırsızlık: Su sayacını çalındı, iş yerini su bastı 250 liralık su sayacını çalan hırsız 20 bin lira zarara sebep oldu Sabah iş yerini açtığında gördüğü manzarayla nereye uğradığını şaşırdı Bursa'da bir iş yerindeki 250 liralık su sayacını çalan hırsız, dükkanı su...

Bursa'da bir garip hırsızlık: Su sayacını çalındı, iş yerini su bastı

250 liralık su sayacını çalan hırsız 20 bin lira zarara sebep oldu

Sabah iş yerini açtığında gördüğü manzarayla nereye uğradığını şaşırdı

BURSA - Bursa'da bir iş yerindeki 250 liralık su sayacını çalan hırsız, dükkanı su basması sebebiyle 20 bin liralık zarara sebep oldu.

Osmangazi ilçesinde bulunan bir kafenin su sayıcı hırsız tarafından gece geç saatlerde çalındı. Hırsızlar su saatini çalarken boruyu da kırdı. Su sayıcının bulunduğu yerden tazyikli su akmaya başladı. Sabaha kadar akan su sebebiyle iş yeri su ile doldu. İş yerinde bulunan parkeler kabarırken dolaplar da kullanılmaz hale geldi. Sabiha Aksoy sabah iş yerini açmaya geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkınlığa uğradı. Gece yağmur yağmamasına rağmen iş yerinin su basmış olmasına anlam veremeyen işletmeci yaptığı incelemenin ardından su sayacının çalındığını ve bu sebeple iş yerini su bastığını gördü. Hemen yetkililere haber veren işletmeci şimdi oluşan zararını nasıl karşılayacağını düşünüyor.

Sabiha Aksoy şunları söyledi: " Dükkanı kapattıktan sonra gece hırsızlar gelerek su sayacını çalmışlar. Sabah iş yerini açtığımda su ile dolduğunu gördüm. Hemen yetkililere haber verdim. Parkelerim kullanılmaz halde, dolaplar aynı şekilde. Zararım büyük, nasıl karşılayacağımı düşünüyorum" dedi.

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Kaynak: İHA

Bursa, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa'da bir garip hırsızlık: Su sayacını çalındı, iş yerini su bastı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da bir garip hırsızlık: Su sayacını çalındı, iş yerini su bastı - Son Dakika
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