Bursa'da cezaevi önünde işlenen cinayetin sanıkları yargılanıyor - Son Dakika

Bursa'da bir kişinin, tutuklu oğlunu ziyaret etmek için gittiği cezaevi önünde silahla öldürülmesiyle ilgili haklarında dava açılan 3'ü tutuklu 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Semih K, Tolga Ö. ve Serkan B, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar Özgür B, Turgut U. ve maktulün bazı yakınları ile taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Olay günü ve öncesi yaşananları anlatan tutuksuz sanık Turgut U, kimseyi azmettirmediğini belirterek, "Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, zaten yapmadım." diye savunma yaptı.

Sanık Serkan B'nin borçlarını ve borçluları ileri sürerek atması için telefon ve hattını kendisine verdiği dile getiren sanık Özgür B. ise telefonu bu sebeple aldığını, öncesinde yaşanan olaylarla ilgili bir bilgisi olmadığını ifade etti.

Duruşmaya SEGBİS'le bağlanan maktul Sadık Çayır'ın cezaevindeki oğlu Alican Çayır ise babasının, eşinin gözleri önünde vurulduğunu, akşam haberlerinde yaşanan olayın Semih K. tarafından gerçekleştirildiğini öğrendiğini belirterek, sanıklardan şikayetçi olduğunu aktardı.

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, tutuksuz sanık Özgür B'nin "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan, sanıklar Semih K. ile Turgut U'nun "tasarlayarak ve kan gütme saikiyle adam öldürme" suçundan, Tolga Ö. ile Serkan B'nin de "tasarlayarak ve kan gütme saikiyle adam öldürme" ve "suça yardım etme" suçlarından cezalandırılmasını istedi. İddia makamı ayrıca sanık Turgut U'nun tutuklanmasını, Özgür B'nin ise savunması alındığından serbest bırakılmasına karar verilmesini talep etti.

Daha önce duruşmada verdiği ifadeyi değiştiren tanık Hüseyin İ. ile diğer bazı tanıkları dinleyen mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Semih K, Serkan B. ve Tolga Ö'nün tutukluluk hallerinin devamına, sanık Özgür B'nin yakalama kararının kaldırılmasına ve serbest bırakılmasına, Turgut U'nun ise tutuklanmasına karar verdi.

Olay

Geçen yıl 7 Haziran'da, Osmangazi ilçesinde taksi durağı ile oto kiralama firması çalışanları arasında araç park etme meselesi nedeniyle kavga çıkmıştı. Kavgada 1 kişi ölmüş, 5 kişi silahla yaralanmıştı. Olayda Sadık Çayır'ın oğlu Alican Çayır da tutuklanmıştı.

Oğlu Alican Çayır'ı ziyaret etmek için 27 Kasım'da Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumuna giden Sadık Çayır, cezaevi önünde beklerken silahla vurularak öldürülmüştü. Olaya ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı tutuklanmıştı.