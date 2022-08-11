Boğulma tehlikesi atlatan genci zodyak bot kullanan vatandaş kurtardı - Son Dakika
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Boğulma tehlikesi atlatan genci zodyak bot kullanan vatandaş kurtardı

11.08.2022 10:23

Bursa'da denize girerek boğulma tehlikesi geçiren gencin imdadına zodyak bot kullanan bir vatandaş yetişti.

Bursa'da denize girerek boğulma tehlikesi geçiren gencin imdadına zodyak bot kullanan bir vatandaş yetişti.

Olay Bursa'nın Mudanya ilçesine bağlı Eşkel mahallesinde meydana geldi. Günübirlik tatilci olduğu iddia edilen bir kişi girdiği denizde henüz belirlenemeyen bir nedenle çırpınmaya başladı. Durumu farkeden tatilciler cankurtaranlara bilgi verdi. Cankurtaranlarla birlikte yardıma koşan vatandaşları gören zodyak bot kullanıcısı, çırpınan şahsın olduğu yöne manevra yaparak şahsı boğulmaktan son anda kurtardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine sahile sağlık ve polis ekini yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, cankurtaran ve vatandaşların yardımıyla karaya çıkarılan genci alarak ilk müdahalesini yaptı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilemeyen genç ambulanstaki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. O anlar ise tatilciler tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı. - BURSA

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Kaynak: İHA

Mudanya, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boğulma tehlikesi atlatan genci zodyak bot kullanan vatandaş kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Boğulma tehlikesi atlatan genci zodyak bot kullanan vatandaş kurtardı - Son Dakika
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