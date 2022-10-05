Osmangazi ilçesi Orhangazi Altgeçidinde bulunan bir giyim dükkanında hareketsiz yatan bir kişiyi gören komşu esnaf, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kaynak: AA

Orhangazi, Osmangazi, Bursa, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bursa'da dışardan kilitli iş yerinde 1 kişi ölü bulundu - Son Dakika

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