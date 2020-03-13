Bursa'da erik ve bademler çiçek açtı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa'da erik ve bademler çiçek açtı - Son Dakika

Bursa'da erik ve bademler çiçek açtı

6 saat önce

Bursa'da çiçek açan erik ve badem ağaçları, muhtelif noktalara dikilen sümbül ve laleler şehre baharı getirdi.

Bursa'da erik ve bademler çiçek açtı, System.String[]

Bursa'da çiçek açan erik ve badem ağaçları, muhtelif noktalara dikilen sümbül ve laleler şehre baharı getirdi. Pembenin her tonunun mevcut olduğu ağaç ve bitkiler sayesinde kentin birçok noktası adeta çiçek bahçesine döndü.

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi sebebiyle badem ve erik ağaçları çiçek açtı. Mart ayında ağaçların çiçek açması, vatandaşları şaşırttı. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında dikilen binlerce meyve ağacı ve bitki, bambaşka bir atmosfer oluşturdu. Çiçek açan erik ağaçları sayesinde baştan aşağıya pembe renge bezenen park ve caddeler, kavşaklar, fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı oldu. Vatandaşlar, genellikle ovada görülen meyve ağaçlarının Kültürpark, Nilüfer Vadisi, Alman Kanalı, Kükürtlü Caddesi ve çeşitli kavşaklara ayrı bir güzellik kattığını ifade etti.

(İHA)

Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sevgilisini 3 yerinden bıçaklayan sanık: Önce o kendisini sonra ben de kendimi bıçakladım
Dikkat çeken koronavirüs önlemi: Bursa'daki kahvehanede maske ve eldiven takıp okey oynadılar Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Son Dakika: 21-22 Mart'ta yapılacak açıköğretim kurumları sınavları ertelendi

Son Dakika Haberleri
16:28 Geyve ve Pamukova belediyelerinden koronavirüs önlemleri
16:28 Yunak'ta ilkokul ve ortaokul öğrencileri harçlıklarını şehit ailelerine bağışladı
16:28 Büyükşehir'den Türkiye'de bir ilk!
16:27 İstanbul'da 'Korona Virüsü' tatili trafiği
16:27 Antalya'da temizlik ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2020 16:29:57. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa'da erik ve bademler çiçek açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]