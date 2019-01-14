Son Dakika Haberleri: Bursa'da Fırtına Uyarısı

Bursa'da Fırtına Uyarısı

1 saat önce

Bursa Valiliği vatandaşları fırtınaya karşı ikaz etti.

Bursa'da Fırtına Uyarısı, System.String[]
Bursa Valiliği vatandaşları fırtınaya karşı ikaz etti.

Valilikten yapılan açıklamada, " Marmara Denizi'nde rüzgarın salı günü öğle saatleri ile akşam saatleri arasında kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (60-75 km/sa) fırtına, zaman zaman 9 kuvvetinde (90 km/sa) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtına sebebiyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı başta denizcilerimiz olmak üzere ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi. - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:20 Kaynak: İHA

Marmara Denizi, Bursa, Güncel
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