Bursa'da garip olay - Son Dakika

Bursa'da garip olay

Bursa'da kamyonetin kasa boyunu hesaplayamayan sürücü bir evin balkonuna vurunca zor anlar yaşadı.

Bursa'da kamyonetin kasa boyunu hesaplayamayan sürücü bir evin balkonuna vurunca zor anlar yaşadı. İlginç olay merkez Yıldırım ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre bir vatandaş kamyonetiyle sokak arasında ilerliyordu. Seyir halindeyken kasa yüksekliğini hesaplayamayan sürücü bir evin balkonuna çarptı. Kazanın şiddetiyle kasa yerinden çıkma derecesine geldi. Çevredeki vatandaşlar olan biten şaşkın gözlerle izledi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı - BURSA

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