Bursa'da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Bursa'da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

18.05.2022 08:47

Bursa'da un indirmek için park eden ve daha sonra freni boşalan kamyon 9 aracı biçti.

Bursa'da un indirmek için park eden ve daha sonra freni boşalan kamyon 9 aracı biçti. Kamyonun biçtiği araçlardan birinin sahibi ise aracını kurtarmak isterken az daha canından oluyordu. Feci kazada herhangi bir yaralan olmadı. Kaza anına ait yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, merkez Nilüfer ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 TA 101 plakalı kamyon, fırına un indirmek için park etti. Un indirildiği sırada freni boşalan kamyon, süratli bir şekilde önce bir iş yerinin tabelasına çarptı, daha sonra ise 1'i motosiklet olmak üzere 9 araca çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşlar ise film izler gibi olay yerinde olan biteni izledi. Kazada şans eseri herhangi bir yaralanan olmadı. Kaza anına ait yeni güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

(Ahmet Berke Erdal - Ali İhsan Uğur-İHA)

Bursa'da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa'da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa'da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa'da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı
Bursa'da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı

YORUMLAR
500
Son dakika gündem: Saman yüklü kamyona arkadan çarpan sürücüsü bir gün sonra hayatını kaybetti Son dakika gündem: Saman yüklü kamyona arkadan çarpan sürücüsü bir gün sonra hayatını kaybetti Son Dakika | Mimar İrem'in ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis istemi Son Dakika | Mimar İrem'in ölümüne neden olan sürücüye 25 yıl hapis istemi
Kaynak: İHA

Bursa, Kaza, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika


Son Dakika
08:54 Survivor All Star'a veda eden isim Seda oldu! Takım arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
08:51 Sedat Peker, Deli Çavuş üzerinden SADAT'a esti gürledi: Devletin parasını çalmak için bıraktığınız sakallar sizi kurtaramayacak
08:44 Otomobili ağaca çarpan 2 yıllık astsubay, feci şekilde hayatını kaybetti
08:42 ABD Kongresi'nde Türkiye'yi şikayet eden Miçotakis, senatörler tarafından ayakta alkışlandı
08:29 18 Mayıs güncel döviz kuru: Dolar ne kadar? Euro kaç TL?
08:19 ABD'ye giden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yaşadığımız sorunları çözmek istiyoruz
08:07 18 Mayıs günü hava nasıl olacak? Marmara bölgesinde yaşayanlar şemsiyelerinizi hazırlayın, sağanak geliyor
08:03 18 Mayıs'ta gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL?
07:55 Özlem Sarıkaya Yurt'un vefat haberini alan Spiker Seda Öğretir, konuşmakta güçlük çekti
07:54 NATO Genel Sekreteri, Finlandiya ve İsveç temsilcileriyle buluşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2022 09:12:12. #1.13#
SON DAKİKA: Bursa'da kamyonun 9 aracı biçtiği anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement