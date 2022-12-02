Bursa'da düşen eğitim uçağında yaşamını yitiren 2 kişinin son görüntüleri ortaya çıktı

Bursa'da eğitim uçağının düşmesi sonucu Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı pilot Hakan Köksal ile yanında bulunan Burcu Sağlam hayatını kaybetti.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, Pamukova'dan havalanan tek motorlu hava aracının, Ovaakça mevkisindeki ormanlık araziye saat 15.45 sularında düştüğü aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyurulan açıklamada, "Olay yerinde Cumhuriyet Başsavcı Vekilimizin koordinesinde Cumhuriyet savcımızca kaza kırım, olay yeri ve bilirkişi incelemeleri ile delil toplama işlemlerinin devam ettiği, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturmanın titizlikle yürütüldüğü, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadesine yer verildi.

ANKARA'DAN GELECEK EKİP İNCELEMELERDE BULUNACAK

Kazada hayatını kaybedenlerin cesetleri, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Uçağın enkazının ise Ankara'dan gelecek ekibin çalışmasının ardından yarın kaldırılacağı öğrenildi.

KAZA ÖNCESİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Bursa'da Ovaakça Doğal Gaz Çevrim Santrali'nin arazisindeki ormana düşen TC-UHY Bristell B23 tipi tek motorlu uçakta yaşamını yitiren Burcu Sağlam'ın son görüntüleri ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞ

Görüntülerde; uçak düşmeden önce Sağlam'ın kendisini ve çevreyi çektiği, sosyal medya hesabından paylaştığı son görüntüler ortaya çıktı.

UÇAĞIN SAHİBİ DE CANLI YAYIN YAPMIŞ

Ormanlık alana düşen tek motorlu uçağın, Yunuseli Sportif Havacılık Derneği Başkanı Hakan Köksal'a ait özel uçak olduğu öğrenilirken Köksal'ın da kazadan 22 saat önce sosyal medya hesabından, düşen uçağın içerisinden canlı yayın yaptığı görüntüler ortaya çıktı.