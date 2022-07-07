Bursa'da şeftali hasadı başladı: 40 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Bursa'da şeftali hasadı başladı: 40 bin ton rekolte bekleniyor

07.07.2022 18:51

Bursa'da şeftali hasadı başladı: 40 bin ton rekolte bekleniyorBURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde şeftali hasadı başladı.

Bursa'da şeftali hasadı başladı: 40 bin ton rekolte bekleniyor

BURSA Bursa'nın İnegöl ilçesinde şeftali hasadı başladı. İnegöl de 18 bin dekarlık alanda yetişen ürünlerden 40 bin ton rekolte bekleniyor.

Şeftali bahçesinde üreticilerle bir araya gelen İsaören Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erhan Ulu, "İnegöl ve çevresinde şeftali hasadımız başladı. Bu yıl önceki yıllara oranlara rekolte gayet üreticimizin istediği seviye de. Lakin fiyatlar üreticimizin istediği konumda değil. Geçen yıl aynı 9-10 TL'ye sattığımız şeftalinin kilosu şuan 7-9 TL arasında gidiyor. Herkesin de bildiği gibi çiftçilerimizin maliyetleri aşırı yükseldi. Mazot, işçi ve gübre maliyetlerinin yükseldiği bir dönem de bizim şeftalimizin geçen seneki fiyatlardan daha aşağı da olması çiftçiyi şuan itibariyle zor bir sezon bekliyor demektir. Bizde devlet büyüklerimizden gerek ihracat gerekse iç piyasa konusunda destek bekliyoruz. İhracat olmazsa şeftali de ve diğer ürünlerde üreticiyi bu yıl sıkıntılı bir sezon bekliyor" dedi.

Başkan Ulu, "İnegöl şeftalisi diğer bölgelerde yetişen şeftalilere oranla raf ömrü 3 gün daha fazladır. Diğer şeftalilerin 3 gün raf ömrü varsa, İnegöl şeftalisinin raf ömrü 6-7 gündür. Bu da İnegöl'ümüzün gerek ikliminden gerek doğasından kaynaklanan bir hikmettir" diye konuştu.

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Kaynak: İHA

İhracat, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da şeftali hasadı başladı: 40 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da şeftali hasadı başladı: 40 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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