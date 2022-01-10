Bursa'da yapılan operasyonda gözaltına alınan 11 kişiden 6'sı serbest kalırken, 5 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bursa'nın Kestel ilçesinde silahlı suç örgütüne yönelik polis operasyonunda gözaltına alınan 11 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 11 kişiden 6'sı serbest kalırken, 5 kişi tutuklandı.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla yürütülen soruşturmada, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Özel Harekat ve Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silahlı suç örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi. Sabah saatlerinde 16 adrese eş zamanlı yapılan baskınlarda Ö,Ö., Ö.D., K.P., F.D., M.A., E.P., M.İ., A.G., E.D., E.K., A.E.D., M.K. gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 1 tüfek, farklı ebatlarda 58 fişek, 2 polis yeleği, 1 kelepçe, 22 av tüfeği kartuşu ve 2 senet ele geçirildi. 12 şüpheliden 1'i savcılık talimatıyla serbest bırakılırken diğer 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 11 kişiden 6'sı serbest kalırken, 5 kişi tutuklandı.

(Ahmet Berke Erdal - Ali Kamur/İHA)