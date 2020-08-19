BURSA Denizden 23 araç lastiği çıktı - Son Dakika

Denizden 23 araç lastiği çıktı

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, balıkçı barınaklarında temizlik yapılırken, denizden 23 araç lastiği çıktı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında, Gemlik ilçesindeki sahillerde bulunan balıkçı barınakları temizlendi. Temizlik çalışmasına Gemlik Kaymakamı Hasan Göç, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Barış Bozkurt, Bursa Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nuri Tuna, barınakların yönetimi ve dalgıçlar katıldı. Kurşunlu Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında denizden çıkanlar şaşkınlık yarattı.

Çalışmanın ilk etabında, 23 farklı ölçülerde araç lastiği, kağıt para, farklı boyutlarda plastikler ve katı atıklar ekipler tarafından denizden çıkarıldı.