Son Dakika Haberleri: BURSA İnegöl'de kayıp Alzheimer hastası adam drone ile aranıyor
Son Dakika Güncel Haber

BURSA İnegöl'de kayıp Alzheimer hastası adam drone ile aranıyor

8 saat önce

İnegöl'de kayıp Alzheimer hastası adam drone ile aranıyorBursa'nın İnegöl ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Remzi Çitil (78) için arama çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor.

İnegöl'de kayıp Alzheimer hastası adam drone ile aranıyor
Bursa'nın İnegöl ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan alzheimer hastası Remzi Çitil (78) için arama çalışmaları 2'nci gününde devam ediyor. Jandarma ekipleri drone kullanarak arama çalışmalarına destek veriyor.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Sarıpınar Mahallesi'nde oturan alzheimer hastası Remzi Çitil (78), iki gün önce evinden çıktı ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Yakınları yaşlı adama ulaşamayınca Jandarma ekiplerine durumu bildirdi. Bölgede Jandarma, Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT ve ANDA ekipleri çalışma başlattı. Jandarma iki gündür devam eden arama çalışmalarına bugün drone kullanarak havadan destek verdi.
BURSA İnegöl'de kayıp Alzheimer hastası adam drone ile aranıyor
Jandarma, İnegöl, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 07:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adli Tıp gerçeği ortaya çıkarınca müebbete çarptırıldı Koruma altındaki inci kefallerini avlayan 68 kişiye 172 bin TL para cezası verildi 11 Eylül'ü bilen fütüristten 'lidere suikast' tahmini İngiltere'den getirilen Suffolk cinsi koçlar, 5 bin euroya alıcı buluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.7.2019 04:27:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BURSA İnegöl'de kayıp Alzheimer hastası adam drone ile aranıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]