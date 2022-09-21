Bursa'da kaçak silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bursa'da kaçak silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

21.09.2022 10:30
Bursa'da kaçak silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen kaçak silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gerçekleştirilen kaçak silah operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Bursa Jandarma Komutanlığı ekipleri M.İ, C.Ş.E. ve E.Z'nin yasa dışı silah satışı yaptığını tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler Hamidiye Mahallesi'ndeki bir iş yerine operasyon düzenledi.

Burada yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 2 adet kılıç 1 adet kama, 1 adet şiş ve 4 adet mühür ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler jandarmaya götürüldü.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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Kaynak: AA

Jandarma, İnegöl, Bursa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bursa'da kaçak silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa'da kaçak silah operasyonunda 3 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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