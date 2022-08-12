Kaza, Mesudiye Mahallesi ile Yeni Mahalle arasındaki yolda meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan sürücü L. D.(51) yönetimindeki 11 AB 322 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak Bedre deresine yuvarlandı. Dere içerisinde ters duran kadın sürücüyü, boğulmaktan son anda polis ekipleri kurtardı. Kadın sürücü, kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaynak: İHA

İnegöl, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil dereye uçtu, sürücü burnu bile kanamadan kurtuldu - Son Dakika

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