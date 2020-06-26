BURSA Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 5'inci gün - Son Dakika

BURSA Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 5'inci gün

Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 5'inci gün (5)GÖZÜ YAŞLI BABA EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİKızının cesedinin bulunduğu bölgeye gelen gözü yaşlı baba Nezir Bilen, arama kurtarma ekipleri ve basın mensuplarına "Hepinizden Allah razı olsun" dedi.

Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 5'inci gün (5)

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GÖZÜ YAŞLI BABA EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Kızının cesedinin bulunduğu bölgeye gelen gözü yaşlı baba Nezir Bilen, arama kurtarma ekipleri ve basın mensuplarına "Hepinizden Allah razı olsun" dedi. Cesedin bulunduğu noktada yaptığı incelemelerin arından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bursa Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yalçın Mumcu şunları söyledi; "Maalesef bir kızımız kayıptı, onu arıyorduk. Bütün ekiplerimizle, canla başla çalışmalar devam ediyordu. Ekiplerimiz, Narlıdere'ye kadar olan bölgeyi çok iyi tetkik etmişlerdi. Ondan sonra sahaya doğru, ovaya doğru bir çalışma başlattık. Maalesef kızımızı bu ovada, suyun içerisindeki sazlıkların arasında bulduk. Ben tekrar ailesine baş sağlığı diliyorum. Üzücü bir olay, Allah yardımcıları olsun. Burada emeği geçen tüm arama kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum. Arkadaşlar da, vatandaşlar da, ailesi de bize çok büyük katkı sağladılar. Büyük özveriyle yardımcı oldular. 14-15 kilometrelik bir mesafede bulundu. Narlıdere Göleti bütün imkanlarla boşaltıldı, altına bakıldı. Bütün detaylar değerlendirildi. Botlardaki arkadaşlara denk geldi. Bazı yerler sığ, bazı yerlerde bot kullanıyorduk. Çok şükür bulundu, geçmiş olsun. Nilüfer Deresi'ne karıştığında daha ileri gitme olasılığı olabilirdi. Daha önce 4 vatandaşımızın bulunduğu bölgeyi detaylandırdıktan sonra buraya ağırlık verince bulundu." Derya Bilen'in cansız bedeni ise, otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Bursa, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.06.2020 21:35 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BURSA Sel felaketinde kaybolan Derya'yı arama çalışmalarında 5'inci gün - Son Dakika

Son Dakika

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