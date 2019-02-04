Son Dakika Haberleri: Bursa Uludağ'da, Berkay Binlerce Kişiyi Coşturdu

Bursa Uludağ'da, Berkay Binlerce Kişiyi Coşturdu

14 dakika önce

Uludağ'da, Berkay binlerce kişiyi coşturduTürkiye'nin en büyük gençlik festivallerinden Whitefest, kış turizminin merkezi Uludağ'da önceki gün başladı.

Uludağ'da, Berkay binlerce kişiyi coşturdu

Türkiye'nin en büyük gençlik festivallerinden Whitefest, kış turizminin merkezi Uludağ'da önceki gün başladı. Fesival, 11 gün boyunca 12 bin kişiyi ağırlayacak.

Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Whitefest'in ilk gününde Bayram Özcan, Yakuza, Çağlar Fidan, Erdem Kınay ve Percussion Tai gibi DJ'lerin performansı ve çeşitli aktivitelerle müzik ve eğlencenin keyfini çıkaran ziyaretçiler gece de Baran Bayraktar ve Cihat Uğurel'in performansıyla sabaha kadar doyasıya eğlendi. Yaklaşık bin kişinin saatler öncesinden konser alanını doldurduğu ekinlikte sahne alan Berkay da muhteşem sahne performansıyla ziyaretçilerden tam not aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:37 Kaynak: DHA

Türkiye, Uludağ, Berkay Şahin, Güncel
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