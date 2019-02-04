Bursa Uludağ'da, Berkay Binlerce Kişiyi Coşturdu
14 dakika önce
Uludağ'da, Berkay binlerce kişiyi coşturduTürkiye'nin en büyük gençlik festivallerinden Whitefest, kış turizminin merkezi Uludağ'da önceki gün başladı.
Uludağ
'da, Berkay
binlerce kişiyi coşturdu Türkiye
'nin en büyük gençlik festivallerinden Whitefest, kış turizminin merkezi Uludağ'da önceki gün başladı. Fesival, 11 gün boyunca 12 bin kişiyi ağırlayacak.
Bu yıl 15'incisi gerçekleştirilen Whitefest'in ilk gününde Bayram Özcan
, Yakuza, Çağlar Fidan, Erdem Kınay
ve Percussion Tai gibi DJ'lerin performansı ve çeşitli aktivitelerle müzik ve eğlencenin keyfini çıkaran ziyaretçiler gece de Baran Bayraktar ve Cihat Uğurel'in performansıyla sabaha kadar doyasıya eğlendi. Yaklaşık bin kişinin saatler öncesinden konser alanını doldurduğu ekinlikte sahne alan Berkay da muhteşem sahne performansıyla ziyaretçilerden tam not aldı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:37 Kaynak: DHA
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