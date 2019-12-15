Bursaspor: 0-0 - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor: 0-0 - Son Dakika Spor

Bursaspor: 0-0

6 saat önce

STAT: Bornova Aziz KocaoğlHAKEMLER: Caner Ak (xx), Oğuz Terzi (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx)ALTINORDU: Erhan (xxx) - Kerim (xxx), Sinan (xx), Ravil (xxx), Ufuk (xx), Okan (xx) (Dk. 82 Berkay), Burak (x) (Dk. 70 Muzaffer x), Oğulcan (xx), Atakan (xx), Muhammed (xx), Kemal (x) (Dk.

Bursaspor: 0-0, System.String[]

STAT: Bornova Aziz Kocaoğl

HAKEMLER: Caner Ak (xx), Oğuz Terzi (xx), Oğuz Kağan Çalışır (xx)

ALTINORDU: Erhan (xxx) - Kerim (xxx), Sinan (xx), Ravil (xxx), Ufuk (xx), Okan (xx) (Dk. 82 Berkay), Burak (x) (Dk. 70 Muzaffer x), Oğulcan (xx), Atakan (xx), Muhammed (xx), Kemal (x) (Dk. 71 Yasin x)

BURSASPOR: Çağlar (xxx)- Shehu (xxx), Diarra (xxx), Anıl (xx), Onur (xx), Burak Kapacak (xx), Aykut (xxx), Burak Altıparmak (x) (Dk. 69 Recep x), Emirhan (xx), Özer (xxx) (Dk. 89 Ali), Kubilay (x) (Dk. 66 Seleznyov)

SARI KARTLAR: Burak Altıparmak, Emirhan, Anıl, Burak Kapacak (Bursaspor), Yasin (Altınordu)

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Adanaspor'u 1-0 yenerek çıkışa geçen Altınordu, zirve hesapları yapan Bursaspor'la evinde golsüz berabere kaldı: 0-0. İki takım da maç boyunca girdikleri fırsatları değerlendiremedi, hanelerine 1'er puan yazdırdı. Bu sonuçla Altınordu 14 puana yükseldi, Bursaspor ise 24 puana ulaştı.

7'nci dakikada Ufuk'un pasıyla ceza sahasına giren Burak'ın şutundan sonuç gelmedi:

11'inci dakikada Altınordu gole yaklaştı. Okan'ın frikiğinde top direkten döndü. Boşta kalan topa Kerim vurdu, kaleci meşin yuvarlağı kornere çeldi.

18'inci dakikada Muhammed'in pasıyla kaleci ile karşı karşıya Okan'ın vuruşunda top auta çıktı.

36'ncı dakikada sol çaprazdan Özer'in şutunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

52'nci dakikada ceza yayı gerisinde topla buluşan Atakan'ın sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

65'inci, dakikada Burak Kapacak soldan çalımlarla Altınordu ceza sahasına girdi, Burak'ın şutunda top yandan auta çıktı.

70'inci dakikada Özer'in ara pasında Recep sol çaprazdan vurdu, kaleci Erhan topu son anda kornere çeldi.

89'uncu dakikada Shehu'nun sağ kanattan ortasında kaleci Erhan topu elinden kaçırdı, Seleznyov'un şutunda top savunmaya çarpıp kornere gitti. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, maç başladığı gibi sona erdi.


- İzmir
Bursaspor, Altınordu, Bornova, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 09:09 Kaynak: DHA
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