Bursaspor, Adana Demirspor maçıyla sezonu açıyor

Son 3 sezona mağlubiyetle başlayan Bursaspor, bu kez kazanabilmek için sahaya çıkıyor. Adana Demirspor'u evinde ağırlayacak olan Bursa temsilcisi, zorlu randevu için hazırlıklarını tamamladı.

TFF 1'inci Lig'de Bursaspor, 2020/21 sezonunda perdeyi Adana Demirspor mücadelesiyle açıyor. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda yarın oynanacak olan karşılaşma, saat 16.30'da başlayacak. Zorlu randevuda Koray Gençerler düdük çalacak. Gençerler'in yardımcılıklarını Gökhan Memişoğlu ve Hüsnü Emre Çelimli yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Ramazan Keleş.

BURSASPOR ÜSTÜNİki ekip bugüne kadar lig ve kupa mücadelelerinde toplamda 51 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerde Bursaspor'un üstünlüğü dikkat çekti. Bursa temsilcisi 24 maçtan galibiyetle ayrılırken, Adana ekibi ise 15 mücadeleyi kazandı. Bursa'da oynanan 25 mücadelenin de 18'ini kazanan Bursaspor, rakibine sadece bir kez mağlup oldu, 6 randevuda ise taraflar sahadan eşitlikle ayrıldı.PLAY-OFF'TA GÜLEN ADANA DEMİRSPOR OLDUGeçtiğimiz sezon iki ekip, hem ligin normal sezonunda, hem de Play-Off sürecinde birbirlerine karşı mücadele etti. Normal sezondaki süreçte; Bursaspor evindeki maçı 2-1, Adana Demirspor da evindeki karşılaşmayı 4-1 kazandı. Play-Off'un yarı final ayağındaki eşleşmede ise gülen Adana temsilcisi oldu. Adana ekibi, Bursa'dan golsüz eşitlikle ayrılırken rövanşı 4-1 kazanarak finale çıktı.BURSASPOR KÖTÜ BAŞLIYORBursaspor, ligde sezon başlangıçlarında başarısız bir grafik çiziyor. Bursa temsilcisi, son 7 sezondaki ilk resmi maçlarının 6'sını kaybederken, yalnızca bir kez galip gelebildi. Son 3 sezona da mağlubiyetle başlayan Bursa ekibi, bu istatistiği kırabilmek için sahaya çıkacak. Adana Demirspor ise, son 7 sezon başlangıcında sadece bir kez mağlup oldu. Son 6 sezondur ilk maçını kazanan Adana ekibi, 3'er galibiyet ve beraberlik aldı.KUBİLAY OYNAYAMAYACAKBursaspor'da lisansı çıkarılmayan Kubilay Kanatsızkuş, Adana Demirspor karşısında görev alamayacak. Daha önce takıma ayrılmak istediğini ileten 23 yaşındaki santrforun, yakın süreçte kulübe veda etmesi bekleniyor. Kanatsızkuş dışında Bursaspor'da eksik bir oyuncu bulunmuyor. Erkan Zengin Milan Mitrovic gibi deneyimli isimlerle yollarını ayıran Adana ekibi de tam kadro sahada olacak.MUSTA ER, YENİDEN 'TİMSAH ARENA'DA

Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, takımıyla yeniden Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'na çıkacak. Süper Lig'in 2016-17 sezonunda Bursaspor'un deplasmanda Trabzonspor'u 2-1 yenerek ligde kaldığı mücadelede takımın başında olan genç teknik adam, ertesi sezon da Fransız çalıştırıcı Paul Le Guen ile kulübün yollarını ayırmasının ardından göreve gelmiş, takımın başında son 6 maça çıkmıştı. Yeni sezonda Er yönetiminde Bursaspor ilk resmi maçında sahada olacak.