Son Dakika Haberleri: Bursaspor Başkanı Ali Ay ibra edilmedi
Son Dakika Spor Haber

Bursaspor Başkanı Ali Ay ibra edilmedi

48 dakika önce

- Bursaspor Başkanı Ali Ay ibra edilmedi Başkan Ali Ay, oybirliğiyle disiplin kuruluna sevk edildi Bursaspor'un toplam borcu 437 milyon 909 bin TLBURSA - Bursaspor'un olağanüstü genel kurulunda kulübün borcunun mart ayı itibariyle 437 milyon 909 bin TL olduğu açıklandı.

- Bursaspor Başkanı Ali Ay ibra edilmedi
Başkan Ali Ay, oybirliğiyle disiplin kuruluna sevk edildi
Bursaspor'un toplam borcu 437 milyon 909 bin TL
BURSA - Bursaspor'un olağanüstü genel kurulunda kulübün borcunun mart ayı itibariyle 437 milyon 909 bin TL olduğu açıklandı. Ayrıca mevcut başkan Ali Ay, genel kurulda ibra edilmedi.
Yeşil-beyazlı takımın olağanüstü genel kurulu, Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu'nda gerçekleştiriliyor. Mesut Mestan'ın tek aday olarak girdiği genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra denetleme kurulu raporu açıklandı. Bursaspor Denetleme Kurulu Üyesi Tayfur Serdar Güllülü, "Kulübün borcu mart ayı itibariyle 437 milyon 909 bin TL. Takıma olan borç 124 milyon 495 bin lira, ticari borçlar 110 milyon 302 bin lira, finansal borçlar 104 milyon 710 bin lira, kamu borçları 42 milyon 49 bin lira, diğer borçlar 34 milyon 293 bin lira ve yönetici borçları 22 milyon 62 bin liradır. Kulübe ait Dereçavuş ve Yunuseli'ndeki arsalar, Yönetim Kurulu Başkanı Ali Ay'a alacaklarına mahsuben 26 milyon 500 bin liraya devredilirken, değerleme neticesinde ortaya çıkan 1 milyon 825 bin liralık fark ise Bursaspor'a kazandırıldı" dedi.
Gülülü, "Kırmızı halıları ortadan kaldırmamız gerekiyor, mütevazı olmalıyız, altyapıya önem vermek zorundayız. Bilgiler yeni yönetim kurulu ile paylaşılacak. Bursaspor Kulübü şu an yoğun bakımda olabilir, ciddi anlamda hastayız fakat Bursa çok büyük bir şehir. Bursa'daki herkesin bu hastalığı kaldırma adına birleşmesi gerekiyor" diye konuştu.
Ayrıca Güllülü, eski teknik direktör Mesut Bakkal'ın Bursaspor Kulübü'ne 750 bin liralık dava açtığını açıkladı.
Öte yandan olağanüstü genel kurula Ali Ay yönetiminden sadece Sezer Sezgin katıldı. Kongrede söz alan üyeler de konuştu.
Yönetim ibra edilmedi
Olağanüstü genel kurulda Ali Ay başkanlığındaki mevcut yönetim kurulu yapılan açık oylamada ibra edilmezken, ibra için Ay yönetimine bir oy bile çıkmadı ve oybirliğiyle ibra edilmedi. Ayrıca Başkan Ali Ay ve yönetici Cemil Parlakay'ın Disiplin Kurulu'na sevk talebi, oybirliğiyle genel kurul üyeleri tarafından kabul gördü. Yönetim kurulu üyelerinin alacaklarına karşılık, Bursaspor'un gelirine temlik koyması ise denetleme kurulu tarafından genel kurulu üyelerine oylamaya sunuldu. Açık oylama sonucunda oy çoğunluğuyla temliğin iptaline karar verildi. Bursaspor Bağımsız Denetleme Kurulu ise ibra edildi.
Bursaspor Başkanı Ali Ay ibra edilmedi
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 03:08 Kaynak: İHA
Ali Ay, Bursaspor, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Büyükbaş fiyatları son 10 yılda yüzde 374 arttı İşte Fatih Terim'in teknik heyete sunduğu Yusuf Erdoğan raporu! Mesut Mestan Bursaspor'un yeni başkanı oldu! Lokomotiv Moskova'dan Martin Linnes'e dev teklif

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 15:56:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursaspor Başkanı Ali Ay ibra edilmedi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]