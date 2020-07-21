Bursaspor, Play-Off'ta Adana Demirspor'u konuk edecek! - Son Dakika

Bursaspor, Play-Off'ta Adana Demirspor'u konuk edecek!

Süper Lig yolunda sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan Bursaspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecek.

Bursaspor, Play-Off'ta Adana Demirspor'u konuk edecek!, System.String[]

Süper Lig yolunda sezonun en kritik maçlarından birine çıkacak olan Bursaspor evinde Adana Demirspor'u konuk edecek. TFF 1'inci Lig Play-Off yarı finalinin ilk randevusunda iki güçlü ekibi karşı karşıya getirecek mücadele, yarın saat 21.00'de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu randevuda İstanbul bölgesi hakemlerinden Mete Kalkavan düdük çalacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüzel ve Kerem Ersoy yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Mustafa Kürşad Filiz.


AVANTAJ KOVALAYACAKLAR


Bursaspor ile Adana Demirspor'un dışında bir diğer Play-Off randevusunda Fatih Karagümrük, İstanbul'da Akhisarspor'u ağırlayacak. Çift maç usulü oynanacak eşleşmelerde, rakibine üstünlük kuran iki ekip finalde tarafsız sahada kozlarını paylaşacak. Bursaspor-Adana Demirspor mücadelesinin rövanşı, 26 Temmuz Pazar günü saat 21.00'de Adana'da oynanacak. Fatih Karagümrük-Akhisarspor maçının rövanşı da, aynı gün ve saatte Manisa'da yapılacak.


İSTİKRARSIZ SEZON


Sezona 'şampiyonluk' parolasıyla başlayan Bursaspor, istikrarsız geçen normal sezonu 6'ncı sırada tamamlayarak Play-Off'ta oynama hakkı kazandı. Sezon devam ederken iki kez teknik adam değişikliğine giden Bursa ekibi, son 2 haftada kaybettiği 5 puanın ardından sıralamada geriledi. 3 puanı silinen Bursa temsilcisi, çıktığı 34 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bu süreçte rakip ağları 49 kez havalandıran Bursaspor, kalesinde 41 gol gördü.


LİGİN EN ÇOK GOL ATANI ADANA DEMİR


Ligin 31'inci haftasında ikinci sıraya yükselen Adana Demirspor ise sonraki hafta evinde Altay ile 2-2 berabere kalınca koltuğu Süper Lig'e çıkan BB Erzurumspor'a kaptırdı. Bu puan kaybı aynı zamanda Adana ekibinin, ligdeki son 7 maçındaki tek puan kaybı olurken geride kalan 6 maçtan ise galip ayrıldılar. Adana temsilcisi de sezon boyunca iki kez teknik adam değişikliğine gitti. Demirspor, Erzurum ekibinin bir puan gerisinde kalınca, Play-Off'a üçüncü sıradan dahil oldu. Adana Demirspor, 34 maçta 17 galibiyet, 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. 71 golle ligin en golcü takımı olan Adana ekibi, kalesinde 43 gol gördü.


50'NCİ RANDEVU


İki ekip, yarınki mücadele ile 50'nci kez resmi maçlarda karşı karşıya gelecek. Lig ve kupa maçları dahil daha önce oynanan 49 randevuda Bursaspor'un üstünlüğü dikkat çekiyor. Yeşil beyazlılar 24 mücadeleden galibiyetle ayrılırken, Adana ekibi 14 maçta kazandı, geride kalan 11 randevu ise eşitlikle sona erdi. Bu sezon ligde oynanan her iki mücadeleyi de ev sahipleri kazandı. Bursa'da Bursaspor 2-1, Adana'da ise Adana Demirspor sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.


BURSASPOR EVİNDE ETKİLİ


Zorlu randevu öncesinde Bursaspor, iç saha performansıyla öne çıkıyor. Bursa temsilcisi sahasındaki 17 maçta 10 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 35 puan toplarken; Süper Lig'e yükselen Hatayspor ve BB Erzurumspor'un ardından en iyi iç saha performansına imza atan ekip oldu. Sahasında oynadığı son 7 maçı da kaybetmeyen Bursaspor'un Adana Demirspor'a karşı evinde ezici bir üstünlüğü var. İki takım arasında Bursa'da oynanan 24 maçın 18'ini Bursaspor kazandı. 5 maç berabere biterken Adana Demirspor sadece bir galibiyet elde edebildi.


SON GALİBİYET 47 YIL ÖNCE


Adana Demirspor, Bursa deplasmanlarında dilediği sonuca ulaşamazken, son galibiyetini ise 47 yıl önce elde etti. 23 Aralık 1973'te oynanan -o zamanki adıyla 1'inci Lig- Süper Lig maçını konuk ekip 2-1 kazandı. Sonraki 18 maçta ise Adana ekibi, Bursa'da galibiyet yüzü göremedi. Ancak bu sezon Adana Demirspor en iyi deplasman grafiğine sahip takım konumunda. Deplasmandaki 17 maçında 29 puan toplayan Adana temsilcisi, bu alanda zirvede yer aldı. Son 5 maçtır deplasmanda kaybetmeyen Adana Demirspor, bu mücadelelerin de 4'ünü kazanmasını bildi.


KALKAVAN'IN YÖNETTİĞİ MAÇLAR


Zorlu randevuda görev alacak Mete Kalkavan, daha önce her iki ekibin de birçok mücadelesinde düdük çaldı. Kalkavan, Bursaspor'un 22 maçını yönetirken; yeşil beyazlılar bu maçlarda 6 galibiyet, 7 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı. Bursaspor'a ve rakibine de birer kez kırmızı kart çıktı. Kalkavan, Adana Demirspor'un ise 10 maçını yönetti. Akdeniz ekibi bu maçlarda 4'er galibiyet ve beraberlik aldı, 2 kez mağlup oldu. Kalkavan, bu karşılaşmalarda Adana Demirspor'un rakibi için bir kez kırmızı karta başvurdu.


Adana Demirspor, Bursaspor, Adana, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2020 11:17 

Son Dakika Spor Bursaspor, Play-Off'ta Adana Demirspor'u konuk edecek! - Son Dakika Spor
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