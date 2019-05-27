Bursaspor sil baştan!

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor'u yenmesine karşın Göztepe'nin aldığı galibiyet sonrası küme düştü. 13 yıl aradan sonra Süper Lig'e veda eden ve gelecek sezon Spor Toto 1'inci Lig'de mücadelede edecek Bursa temsilcisini, zorlu bir dönem bekliyor.Bursaspor'un Süper Lig'den düşmesinin ardından Malatya ve Bursa'da yeşil beyazlı taraftarlar, yönetime tepki gösterirken beklenen karar gece yarısında açıklandı. 3.5 ay öncesinde resmi siteden duyurulan ve mayıs ayında yapılması konusunda karar alınan Seçimli Olağanüstü Kongre tarihi, yaşanan bu gelişmelerin ardından 15-23 Haziran olarak belirlendi. Bursaspor Başkanı Ali Ay ve yönetiminin, yeni kongrede aday olmaması beklenirken; şu an için Timur Noyan adaylığını açıkladı.KİRALIK OYUNCULAR TAKIMLARINA DÖNÜYORSezonun sona ermesiyle birlikte kiralık oyuncuların da sözleşmeleri Haziran ayında sona eriyor. Alınan sonuçların ardından Umut Nayir, Beşiktaş'a; Aurelien Chedjou ve Tunay Torun, Medipol Başakşehir'e; Allano Lima, GD Estoril'e; Henri Saivet, Newcastle United'a ve Diafra Sakho da Rennes'e geri dönüyor. Sözleşmesi önümüzdeki ay sona erecek Iasmin Latovlevici ve Jires Kembo da takımdan ayrılıyor. Furkan Soyalp'in durumu ise henüz netleşmedi.ŞAMPİYONLUKTAN BİR ALT LİGESüper Lig'de 2009/10 sezonunda şampiyonluğa ulaşarak adeta devrim yapan Bursaspor, sadece 9 yıllık süreçte ise küme düşme noktasına geldi. Şampiyonluğunun ardından 5 sezonu da ilk 8 içerisinde tamamlayan yeşil beyazlı ekip, son 4 sezonda ise düşüşe geçti. 2015/16 sezonunu 11'inci tamamlamasının ardından sonraki 2 sezonda kümede kalmayı son haftalarda aldığı galibiyetlerle başaran Bursa temsilcisine, bu kez son hafta kazanması da yeterli olmadı ve lige veda ederek küme düşen ilk şampiyon takım oldu.CAMİADAN BÜYÜK TEPKİ VARBursaspor'un küme düşmesine şehirden ise büyük tepki var. Özellikle Başkan Ali Ay ve yönetimi, camia tarafından eleştiri oklarının hedefi oldu. Taraftarlar, gece geç saatlere kadar kulübün tesislerinin önünde tepkilerde bulunurken, Başkan Ay'ı bir kez daha istifaya davet etti. Yaklaşık 500 milyon lira borcu bulunan Bursaspor'un, mevcut ödemelerini gerçekleştiremediği takdirde Türkiye Futbol Federasyonu'ndan puan silme cezası dahi alabileceği dillendiriliyor.





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