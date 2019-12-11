Bursaspor taraftarları takımına destek için yürüyecek - Son Dakika
Son Dakika Spor Bursaspor taraftarları takımına destek için yürüyecek - Son Dakika Spor

Bursaspor taraftarları takımına destek için yürüyecek

6 saat önce

Bursaspor, taraftarları önümüzdeki çarşamba günü takıma destek için yürüyecek.

Bursaspor taraftarları takımına destek için yürüyecek, System.String[]

Bursaspor, taraftarları önümüzdeki çarşamba günü takıma destek için yürüyecek.


Bursaspor taraftarı sezon sonu şampiyonluk yaşamak ve son günlerde yaşanılanları unutturmak için Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'ne geldi. Antrenman öncesinde futbolcularla bir araya gelen taraftarlar, Adana deplasmanına gidiş ve dönüşte meydana gelen kazalardan dolayı kurban kesti. Kazaların yaşanmaması ve takımın sene sonunda tekrardan Süper Lig'e dönmesi için kurban kesen taraftarlar, bütün tribün grupları ve liderlerinin hazır bulunduğu bir açıklama yaptı.


Tribün grupları ve liderleri adına açıklama yapan Teksaslı Taraftarlar Derneği Başkanı Mehmet Güzelsöz, "Takımımıza moral, motivasyon vermek amacıyla geldik. Futbolcu ve yönetim kurulumuzla görüştük. Çarşamba günü "Bursa şehrine sahip çık" sloganıyla yürüyüş yapacağız. 20.00'de eski Tekel binasından başlayıp, Atatürk Stadyumu'nda son bulacak yürüyüşümüze şehrin ileri gelenlerini, futbolcularımızı, yönetici ve bütün Bursalıları bekliyoruz. Aklınıza gelebilecek her kesimden insanı bekliyoruz. Bu yürüyüşün amacı şehrin dinamiklerini harekete geçirmek. Uzun zamandır maddi anlamda sıkıntılar yaşanıyor. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Bir ışık yakıp şehri tekrar harekete geçirmek istiyoruz. Onlar da şampiyonluğa inanmış, daha iyi yerde olmalarını, biraz daha fazla mücadele istiyoruz. Yönetim televizyonda bir çalışma yapacak. Biz taraftar olarak bir şeyler yapıyoruz. Başka Bursaspor yok" dedi. - BURSA

Bursaspor, Çarşamba, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:04 Kaynak: İHA
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