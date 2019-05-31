Son Dakika Haberleri: Bursaspor taraftarlarından mali kongrenin iptali için savcılığa başvuru
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Bursaspor taraftarlarından mali kongrenin iptali için savcılığa başvuru

1 saat önce

BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay hakkında, arazileri üzerine geçirmesiyle ilgili soruşturma başlatılmasının ardından taraftarlar, 23 Mart'ta yapılan mali kongrenin iptali için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Bursaspor taraftarlarından mali kongrenin iptali için savcılığa başvuru, System.String[]
BURSA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Bursaspor Kulübü Başkanı Ali Ay hakkında, arazileri üzerine geçirmesiyle ilgili soruşturma başlatılmasının ardından taraftarlar, 23 Mart'ta yapılan mali kongrenin iptali için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.
Bir grup Bursaspor taraftarı, adliyeye gelerek, Genel Kurul'a sunulan mali tablonun gerçeği yansıtılmadığı, arazi satışlarının usulsüz yapıldığı, gelir ve giderlerin eksik gösterildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Taraftarlar, Mali Genel Kurul'un iptal edilip, yeniden yapılmasını istedi.
Bursa Adliyesi önünde bir araya gelen taraftarlar adına konuşan Bursaspor Kongre üyesi Ayhan Çağlayan, "Mart ayında yapılan mali kongrede bize göre, arazi satışlarında usulsüzlük oldu. Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunup, mali kongrenin iptalini ve yeniden tekrarlanmasını istiyoruz. Araziler değerinden düşük gösterildi. Bu konunun iptali için dilekçe verdik. Yöneticiler, takımı zarara uğrattılar. Bursaspor'u kötü duruma düşürdüler. Mali kongrenin tekrarlanmasını istiyoruz ve adalete güveniyoruz. Ali Ay, arazileri kendi üzerine geçirdi" dedi.
Taraftarlar, daha sonra Bursa Adliyesi önünden ayrıldı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:01 Kaynak: DHA
Ali Ay, Bursa, Bursaspor, Spor
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