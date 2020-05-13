Bütün sırları satırlara döktü: Ayrılıktan başka çare bırakmadılar

Çiftin aileden ayrılığının arka planını gözler önüne seren Finding Freedom adlı kitabın yakında piyasaya çıkması bekleniyor. Hatta söylenenlere göre Markle, kitabın yazarları Omid Scobie ve Carolyn Durand ile birlikte sık sık görüşüp ortak çalışmalar da yapıyor.



İngiliz basınına yansıyan haberlere göre Markle, kitabın bir an önce piyasaya çıkmasını de istiyor. Kitabın önümüzdeki ağustos ayında okurla buluşması bekleniyor.



Yakın bir arkadaşının İngiliz basısına verdiği demece göre de Meghan Markle, hem kendi öyküsünü hem de Prens Harry ile ABD'ye yerleşme öyküsünü bütün açıklığıyla anlatacağı kitabın satış rekorları kıracağına inanıyor.



Yine aynı arkadaşının ileri sürdüğüne göre Markle, "İngiliz kraliyet ailesinden neden ayrıldıklarını, neden kendilerine aileyi ve kralilet görevleri bırakmak dışında başka bir şans bırakılmadığını" bütün dünyaya açık seçik göstermek için sabırsızlanıyor.



Meghan Markle'ın bu kitap aracılığıyla, birçok kişinin gözünde "bozuk" olan imajını düzeltmeyi de planladığı ileri sürülüyor. Bazı iddialara göre de Markle bu kitap sayesinde aslında insanların kendisi için "üzgün" hissetmesini de istiyor.



Yazarları da Finding Freedom adlı kitabı "ilham verici, kendine güvenli ve ileri görüşlü bir çiftin, dürüst ve çok yakın portresi" olarak tanımlıyor.