Büyükşehir'den çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği - Son Dakika
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Büyükşehir'den çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği

6 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seracılığı geliştirme projesi kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sera ve sera naylonu desteği veriyor.

Büyükşehir'den çiftçilere yüzde 50 hibeli sera desteği, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, seracılığı geliştirme projesi kapsamında, çiftçilere yüzde 50 hibeli sera ve sera naylonu desteği veriyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'nce yürütülen "Seracılığı Geliştirme Projesi" devam ediyor. Proje kapsamında çiftçilere yüzde 50 hibeli sera ve sera naylonu desteği veriliyor. Çiftçilerin gelirinin artırılması ve seracılık yapan üreticilerin modern seralarda üretim yapmasının hedeflendiği proje, çiftçilerin pazar değeri yüksek ürün elde etmelerini sağlıyor. Bu doğrultuda yüzde 50 hibeli sera desteği ile seralar kurulmaya başladı.


"Seracılığı Geliştirme Projesi" kapsamında 2019 yılında 71 çiftçiye 93 adet sera naylonu desteği verildi. Ayrıca proje ile İzmit İlçesi Karaabdülbaki Mahallesi, Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi ve Kandıra İlçesi Döngelli, Karlı, Kefken, Hüdaverdiler, Bollu, Pelitpınarı mahallelerinde 9 adet modern sera uygulamaya konuldu. Hazırlanan seralar, 8 metre eninde 40 metre uzunluğunda toplam 320 metre kare alanda üretim yapmaya olanak sağlıyor. Seralar galveniz profilli, demonte malzemeden yapılıyor. Seralarda uygun yetiştiricilik ortamı oluşması için yan ve üstlerinde havalandırma bulunuyor. Dış ortamdan sera içerisine zararlı girişini önlemek için havalandırmalar sineklik örtüsü ile kaplanıyor. - KOCAELİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 02:31 Kaynak: İHA
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