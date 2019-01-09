Son Dakika Haberleri: Buz Tutan Havuzu Görenler Hayran Kaldı

Buz Tutan Havuzu Görenler Hayran Kaldı

52 dakika önce

Buz tutan havuzu görenler hayran kaldıBURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda bulunan havuz buz tuttu.

Buz tutan havuzu görenler hayran kaldı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda bulunan havuz buz tuttu. Manzarı görenler parka akın ederek bol bol hatıra fotoğrafı çekildi.
İnegöl'de uzun yıllar sonra soğuk hava etkili oldu. Termometreler -9'u gösterirken, Hikmet Şahin Kültür Parkı içerisinde bulunan havuz buz tuttu. Kültürparka gelen vatandaşlar gördükleri manzara karşısında büyülendi. Yıllar sonra havuzun buz tutmasına şahit olan vatandaşlar o anları cep telefonlarıyla kayıt altına almayı ihmal etmedi. Manzaranın keyfini çıkarmak isteyenler parka akın etti. Havanın soğuk olmasına rağmen kışın tadını çıkaran İnegöllülerin her şeye rağmen hayatlarından memnun oldukları görüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:52 Kaynak: İHA

Bursa, Hikmet Şahin, İnegöl, Genel
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