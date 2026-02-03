Buzlu Turizm Otobüsü Hız Sınırını Aştı

BURDUR- Antalya kara yolunda hız sınırını aşan Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsünün şoförüne, trafik ekipleri tarafından para cezası uygulandı. Aynı firmaya ait bir başka otobüsün geçen pazar Antalya'da geçirdiği kazada 10 kişi ölmüş, 24 kişi yaralanmıştı.

Buzlu Turizm'e ait yolcu otobüsünün, dün Burdur- Antalya kara yolunda hız sınırını aştığı görüntüler sanal medyada hızla yayıldı. Paylaşılan görüntüde, otobüsün saatte 100 kilometre hızın üzerine çıkarak seyrettiği anlar yer aldı. Burdur Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından söz konusu otobüs durdurulup, şoför hakkında cezai işlem uygulandı.

Burdur Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Burdur-Antalya kara yolu üzerinde seyir halinde bulunan bir yolcu otobüsünün, sosyal medyada paylaşılan görüntülerinde hız sınırlarını aşarak trafiği tehlikeye düşürecek şekilde seyrettiği tespit edilmiştir. Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerimizce yapılan denetim ve takograf kontrolleri sonucunda; araç sürücüsünün hız ihlali yaptığı ve ayrıca yolcu koltuğunda emniyet kemeri tertibatının bulunmadığı belirlenmiştir. Söz konusu ihlaller nedeniyle, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında sürücü hakkında trafik idari para cezası uygulanmıştır. Trafik güvenliği için kurallara uymak hayati önem taşımaktadır."

AYNI FİRMANIN OTOBÜS KAZASINDA 10 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Diğer yandan, pazar günü Antalya'nın Döşemealtı ilçesi yakınlarındaki Antalya Kuzey Çevre Yolu'nda meydana gelen kazada; Tekirdağ'dan Antalya Manavgat'a gelen Buzlu Turizm'e ait 26 ABG 022 plakalı yolcu otobüsü virajda bariyerlere çarparak şarampole devrilmiş, kazada 10 kişi hayatını kaybederken, 24 kişi yaralanmıştı.