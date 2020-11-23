Çameli'de eski evler tadilattan geçirilerek farklı renklere boyandı - Son Dakika

Çameli'de çevre düzenlemesi ile birlikte sokakta bulunan eski çift katlı evler değişik renklere boyandı. İlçe de yenileme çalışmalarıyla evler rengarenk bir hal alırken kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Çameli ilçesi, Yeni Mahalle'de bulunan çevre meydanında ve belediye binası yanındaki sokakta adeta viraneye dönen çift katlı evler, Çameli Belediyesi tarafından uygulanan proje ile dış cepheleri tadilattan geçirilip ardından rengarenk boyanarak bir bütünlük ve estetik bir görünüme kavuştu.

Çameli Belediyesi Koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar sayesinde ilçe meydanın estetiği adeta göz kamaştırdı. Restorasyon çalışmaları sonucunda görüntü kirliliğinden uzak bir çalışma yapıldı.

"Hem yenilendi hem renklendi"

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, "2014 yılından itibaren hayallerimizin ötesinde bir ilçenin yeniden inşası için yola çıktık. İlçeye gelen ziyaretçilere görsel bir şölen sunulmasıydı. İlçe meydanındaki esnaflarımız ve ev sahiplerimizden estetik çalışmalar için hiçbir talep ücret alınmadı. Çalışmalarla evlerimizin ve esnaflarımızın iş yerlilerinin dış görüntü kirliliğinin önüne geçilerek ilçemize gelen yerli ve yabancı misafirlerimizden tam not aldık. Boya ve restorasyon çalışmalarımız yaklaşık 3 ay sürdü" diye konuştu. - DENİZLİ