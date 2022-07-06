GAZETECİ CAN ATAKLI'YA 10 BİN 110 LİRA ADLİ PARA CEZASI - Son Dakika
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GAZETECİ CAN ATAKLI'YA 10 BİN 110 LİRA ADLİ PARA CEZASI

06.07.2022 15:44

UZAKTAN eğitim veren başörtülü bir öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan yargılanan gazeteci Can Ataklı, 10 bin 110 lira adli para cezasına çarptırıldı.

UZAKTAN eğitim veren başörtülü bir öğretmene yönelik sözleri nedeniyle Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan yargılanan gazeteci Can Ataklı, 10 bin 110 lira adli para cezasına çarptırıldı.

İstanbul 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanık Can Ataklı katılmadı. Duruşmada, Ataklı'nın avukatının yanı sıra şikayetçi Kardeşlik Derneği avukatı da hazır bulundu. Duruşmayı, Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) avukatları da takip etti. Can Ataklı'nın avukatı, müvekkilinin sözlerinin eleştiri niteliğinde olduğunu belirterek beraat talebinde bulundu. Şikayetçi avukatı ise sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, sanık Can Ataklı hakkında Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan önce 11 ay 7 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme cezayı 10 bin 110 lira adli para cezasına çevrilmesine hükmetti.

KADEM AVUKATLARI AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma sonunda KADEM adına açıklama yapan avukat Helin Görgül, bugün 8'inci duruşması görülen davada Can Ataklı hakkında ifade hürriyeti ve basın özgürlüğü kavramıyla bağdaşmayan sözleri nedeniyle TCK'nin 216 ve 218'inci maddeleri uyarınca 11 ay 7 gün hapis cezası verildiğini, önceki adli sicil durumu göz önüne alınarak cezasının ertelenmediğini, paraya çevrildiğini ifade etti. Avukat Görgül, Ataklı'nın nefret içekli bu söylemleriyle toplum içerisinde ayrımcılığa neden olduğunu öne sürerek verilen cezayı olumlu karşıladıklarını belirtti.

İDDİANAME

Gazeteci Can Ataklı hakkında 23 Mart 2021 tarihinde özel bir televizyon kanalında yayınlanan programda EBA TV üzerinden uzaktan eğitim veren başörtülü öğretmene yönelik sözleri nedeniyle çok sayıda müşteki ve ihbarcı, farklı savcılıklara suç duyurusunda bulunmuştu. Şikayet üzerine soruşturma yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca düzenlenen iddianamede, Ataklı'nın Milyonlarca öğrenciye rol model olarak türbanlı öğretmeni vermek çok yanlış. Öğretmenin görüntüsü türbanlı öğretmen değil. Yani imaj olarak... kardeşim o kafa yapamaz. Sen ilk gün başlıyorsun ve imaj olarak türbanlı öğretmen ile başlamak kadar bence facia bir şey olamaz sözlerini sarf ettiği kaydedilmişti. Ataklı'nın Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan 9 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

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