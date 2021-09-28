Çanakkale Boğazı açıklarında yakıtı azalan tekne kurtarıldı - Son Dakika

ÇANAKKALE Boğazı açıklarında yakıtı azalan, içerisinde 2 kişinin bulunduğu 'Hanse 388' isimli tekne, KIYEM-1 botuyla çekilerek, Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.

Çanakkale Boğazı açıklarında 11 metre boyundaki 'Hanse 388' isimli teknenin yakıtı azalınca kaptanı saat 16.30'da, telsiz kanalıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi'nden yardım istedi.Bölgeye sevk edilen Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne ait KIYEM-1 botu tarafından yedeklenen tekne, 1 saati aşkın bir sürede çekilip Çanakkale Marina'ya yanaştırıldı.