Çanakkale\'de 39 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik ve jandarma ekipleri tarafından karada 17'si çocuk toplam 39 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Ayvacık ilçesinde Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Gülpınar Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından kara üzerinde kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Karada 17'si çocuk toplam 39 kaçak göçmen yakalandı. 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim edildi. - ÇANAKKALE