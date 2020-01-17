Çanakkale'de 76 bin 722 öğrenci karne aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Çanakkale'de 76 bin 722 öğrenci karne aldı - Son Dakika

Çanakkale'de 76 bin 722 öğrenci karne aldı

6 saat önce

2020 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 76 bin 722 öğrenci, karne aldı.

Çanakkale'de 76 bin 722 öğrenci karne aldı, System.String[]

2020 eğitim ve öğretim yılının ilk döneminin sona ermesiyle 76 bin 722 öğrenci, karne aldı. İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, "Öğrencilerimiz yarıyıl tatiline başladılar, karne sevincini yaşadılar, çok yoruldular. Dinlenmiş, eğlenmiş şekilde tekrar dönmelerini bekliyoruz" dedi.

Çanakkale'de, 2019- 2020 eğitim ve öğretim yılının ilk dönemi sona ererken, 76 bin 722 öğrenci, karne sevinci yaşadı. Mustafa Kemal İlkokulu'nda düzenlenen karne törenine; Vali Orhan Tavlı, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, protokol üyeleri, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı. Karne dağıtım töreni, Vali Tavlı ve beraberindekilerin Mustafa Kemal İlkokulu'nda öğrencilere karnelerini dağıtmasıyla sona erdi.Dönem sonu ile ilgili değerlendirmelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, "Bugün itibarıyla müdürlüğümüze bağlı örgün eğitim kurumlarında eğitim öğretimlerine devam eden 76 bin 722 öğrencimiz, yarıyıl tatiline başladılar. Karne sevincini yaşadılar. Bununla birlikte yine müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullarda görevlerine devam eden 7 bin 200 öğretmenimizde yarıyıl tatiline başladılar. Yorucu bir dönem geçirdi, hem çocuklarımız hem öğretmenlerimiz. Bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak bir ara tatilimiz vardı. O ara tatilimiz de çok beğenildi. Çocuklarımız, öğretmenlerimiz bundan çok memnun oldular. Şimdi çok daha uzun bir tatille inşallah bundan sonraki eğitim süresi için hazır bir şekilde dönecekler. Öğrencilerimize iyi tatiller diliyorum. Çok yoruldular gerçekten. İnşallah dinlenmiş, eğlenmiş bir şekilde tekrar buraya dönmelerini bekliyoruz" diye konuştu.


Ferhat Yılmaz, Çanakkale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:10 Kaynak: DHA
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